2月22日星座運勢／牡羊創業收益大豐收！ 金牛出門必遇極品桃花
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：精進溝通技巧
感情：伴侶貼心付出
財運：購買價值股票
幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：天蠍
雙子座 ♊
工作：建立積極文化
感情：拉近彼此距離
財運：獲得風險回報
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：魔羯
天秤座 ♎
工作：解決同事衝突
感情：得到伴侶關心
財運：適應經濟變動
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：天秤
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：靈活調整策略
感情：邂逅機會提高
財運：掌握貨幣匯率
幸運色：金色
貴人：獅子
小人：巨蟹
金牛座 ♉
工作：自我管理時間
感情：向外遇見桃花
財運：理財專家指導
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：牡羊
處女座 ♍
工作：避免誤解衝突
感情：迎接愛情幸福
財運：掌握內幕消息
幸運色：黑色
貴人：雙子
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：積極打拼工作
感情：擁抱得到抒解
財運：出售商品獲利
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：處女
天蠍座 ♏
工作：發展個人品牌
感情：單身適合約會
財運：尋找新興市場
幸運色：绿色
貴人：天蠍
小人：雙子
雙魚座 ♓
工作：積極追求成長
感情：戀情備受關注
財運：理性評估收益
幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：射手
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：提升職業價值
感情：心心相印愛情
財運：創業成功收益
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
獅子座 ♌
工作：維護職場和諧
感情：單身豔遇機會
財運：多元投資策略
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：獅子
射手座 ♐
工作：規劃長遠目標
感情：表達愛幕之情
財運：提高財務素養
幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
