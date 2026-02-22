ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
2月22日星座運勢／牡羊創業收益大豐收！　金牛出門必遇極品桃花

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：精進溝通技巧

感情：伴侶貼心付出

財運：購買價值股票

幸運色：玫瑰色

貴人：金牛

小人：天蠍

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：建立積極文化

感情：拉近彼此距離

財運：獲得風險回報

幸運色：紅色

貴人：處女

小人：魔羯

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：解決同事衝突

感情：得到伴侶關心

財運：適應經濟變動

幸運色：紅色

貴人：射手

小人：天秤

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：靈活調整策略

感情：邂逅機會提高

財運：掌握貨幣匯率

幸運色：金色

貴人：獅子

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：自我管理時間

感情：向外遇見桃花

財運：理財專家指導

幸運色：藍色

貴人：天秤

小人：牡羊

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：避免誤解衝突

感情：迎接愛情幸福

財運：掌握內幕消息

幸運色：黑色

貴人：雙子

小人：水瓶

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：積極打拼工作

感情：擁抱得到抒解

財運：出售商品獲利

幸運色：白色

貴人：水瓶

小人：處女

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：發展個人品牌

感情：單身適合約會

財運：尋找新興市場

幸運色：绿色

貴人：天蠍

小人：雙子

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：積極追求成長

感情：戀情備受關注

財運：理性評估收益

幸運色：橘色

貴人：魔羯

小人：射手

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：提升職業價值

感情：心心相印愛情

財運：創業成功收益

幸運色：粉紅色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：維護職場和諧

感情：單身豔遇機會

財運：多元投資策略

幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：獅子

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：規劃長遠目標

感情：表達愛幕之情

財運：提高財務素養

幸運色：綠色

貴人：牡羊

小人：金牛

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

選單收合