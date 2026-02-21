2月21日星座運勢／巨蟹桃花修成正果超強運！ 天秤性感打扮吸眼球
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：增強工作效率
感情：順其自然強運
財運：穩健選擇投資
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：天秤
雙子座 ♊
工作：受邀參與決策
感情：調整個人心態
財運：保持資產配置
幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：金牛
天秤座 ♎
工作：解決麻煩問題
感情：打扮漂亮性感
財運：利用稅務優惠
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：獅子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：適應新式科技
感情：幽默開朗表現
財運：增加被動收入
幸運色：橘色
貴人：天秤
小人：雙魚
金牛座 ♉
工作：領導事業團隊
感情：善解人意助人
財運：謹慎選擇夥伴
幸運色：金色
貴人：獅子
小人：巨蟹
處女座 ♍
工作：善用社交媒體
感情：攜手面對現實
財運：追求長期投資
幸運色：藍色
貴人：牡羊
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：跟上行業動態
感情：桃花修成正果
財運：控制消費行為
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：天蠍
天蠍座 ♏
工作：擴展組織人脈
感情：得到愛的力量
財運：優化資金利用
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：射手
雙魚座 ♓
工作：適時表達意見
感情：對方表露心聲
財運：金融產品優化
幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：牡羊
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：提升效能生產
感情：個人魅力上升
財運：專注職業收入
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：魔羯
獅子座 ♌
工作：培養良好耐心
感情：當個愛情聽眾
財運：建立備用財務
幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：水瓶
射手座 ♐
工作：持續自我學習
感情：個人心態良好
財運：建立長期投資
幸運色：绿色
貴人：金牛
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響