割頸案乾哥獄中鬧事！　郁方嗆「哪裡可教化」：訟棍、顛倒黑白

記者張筱涵／綜合報導

新北市國中生割頸案日前定讞，兩名未成年加害者分別被判處12年與11年有期徒刑，引發社會高度關注。藝人郁方15日轉發媒體報導截圖，公開痛批判決結果與《少年事件處理法》，直言「到底哪裡可教化了？」並點名法官與辯護律師應為結果負責，呼籲總統正視修法問題，再度掀起討論。

▲▼2023年12月25日，新北市土城區一所高中附設國中部發生震驚全台社會的殺人案件，許多民眾得知後都湧入悼念。（上圖／記者陸運陞攝、下圖／記者戴上容翻攝）



割頸案定讞 少年觀護所爭議再被翻出

根據《鏡週刊》報導，涉案郭姓少年與林姓少女刑期已由最高法院駁回上訴確定。報導指出，郭姓少年在收容於台北少年觀護所期間，曾捲入一起少年集體違規事件，過程中有管理人員對其出言不當，事後遭認定涉及不當管教而被調離現職。相關內容曝光後，再度引發外界對少年矯正制度的質疑。

►嗆割頸案乾哥「有種捅你乾妹的X」！ 少觀所管理員遭調職



被害家屬痛批《少事法》過度保護加害者

判決出爐後，被害學生父親召開記者會，質疑《少年事件處理法》對未成年加害者保障過多，刑期偏輕，實際服刑時間可能大幅縮短，甚至未來可申請假釋與前科塗銷，形同對被害家庭二度傷害。他也對賠償問題表達不滿，認為相關承諾與實際履行情況落差甚大，痛批司法讓人失望。

▲受害少年父親痛批「法官是加害者幫兇」。（圖／攝影中心）



郁方怒批判決 籲正視修法

對於相關報導，郁方在社群發文直言：「到底哪裡可教化了？只看得出來進去教化之後，將來會變得更大尾。法官和辯護律師仔細看看，這就是你們的判決，這就是你們養出來的人渣，訟棍、因果錯置、顛倒黑白，憑什麼少事法生病，叫廣大的台灣人民吃藥？懇請賴總統正視此法對人民的傷害＃惡魔在人間＃法官和辯護律師真的是幫兇＃以後法官的判決都要責任制自己的判決自己吃下去。」

▼郁方發文。（貼文／取自FACEBOOK／好門媳婦的秘密生活郁小方，如遭刪除請見諒）

