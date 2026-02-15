《單身5》喜珗、琇濱情人節放閃！甜蜜合照曝光　網暴動：交往了？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戀愛實境秀《單身即地獄5》日前收播，喜珗、琇濱最後選擇彼此，更相約節目結束後也要約見面，近日就有網友挖出蛛絲馬跡，認為兩人高機率交往了。沒想到，14日情人節這天，喜珗曬出放閃合照，雖沒證實交往，但光是甜蜜合照就已讓粉絲開心不已。

▲喜珗、琇濱最後選擇彼此配對成功。（圖／翻攝自喜珗IG）



《單身即地獄5》收播之後，喜珗、琇濱就一直傳出交往的傳聞，網友發現兩人使用的帽子等單品一樣，但兩人皆未正式解答真實關係。沒想到，趁著2月14日情人節，喜珗當天在限時動態突然貼出與琇濱的合照。

照片裡，兩人面對鏡頭比著YA，狂飄曖昧氛圍，雖然沒有任何文字註解，但依舊引起粉絲驚呼「該不會真的交往了」、「情人節放閃」，不過，也有人發現琇濱的衣服上別著麥克風，兩人合照當下應該是正在錄製節目。

▲喜珗、琇濱情人節放閃，合照曝光。（圖／翻攝自喜珗IG）



喜珗、琇濱感情備受注目，《單身即地獄5》其他參賽者的動態也讓粉絲很關心，日前省勳便被路人拍到與一名女子遊樂園，且身旁的人不是崔美娜秀，但照片是否為舊照同樣未被證實，感情狀況成謎。