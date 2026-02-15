《陽光女子合唱團》登台影史票房冠軍！　打破《海角7號》18年紀錄

記者張筱涵／綜合報導

台灣電影再創歷史新頁！由林孝謙執導的《陽光女子合唱團》自2025年聖誕檔期上映以來口碑與票房雙雙延燒，截至2月14日累計全台票房突破5億4561萬元，台北市票房更衝破1億元大關，打破《海角7號》維持18年的紀錄，正式登上台灣電影影史票房冠軍寶座，締造全新紀錄。

▲《陽光女子合唱團》登台灣電影影史票房冠軍寶座。（圖／壹壹喜喜電影提供）



導演林孝謙感謝每一位買票的觀眾助攻 也感謝每一位在身後照顧我們的母親

由星光佳世文化、壹陸喜喜、台灣大哥大、昕璟娛樂、龍祥時代、大向開發事業、秀泰全球影城、好時光娛樂等公司共同出品的電影《陽光女子合唱團》，從2025年12/24-28的口碑場延燒至2月14日為止，總共上映51天累計票房達5億4561萬1376元（含點數戲院數字），同時台北市票房到昨天也突破1億136萬2609元，正式創新台灣電影影史票房紀錄，登上冠軍寶座。

這份榮耀得來不易，也讓《陽光女子合唱團》所有幕前、幕後的每一個人都心懷感念。導演林孝謙更說：「我們非常非常感謝一張張票進戲院的觀眾，其實是代表大家對我們的支持，以及對於台灣電影的期許以及愛護。」同時翁倩玉的〈時間之歌〉的MV也在今天同時上線，一起慶祝了電影的登上榜首的榮耀！

▲《陽光女子合唱團》鍾欣凌（前排右起）、陳意涵、導演林孝謙、安心亞，苗可麗（後排右起）、翁倩玉、孫淑媚、陳庭妮。（圖／星光佳世提供）



同時林孝謙也特別感謝宜蘭監獄所提供的場地和拍攝的支援，在過年前他也率領安心亞一起參加宜蘭監獄的映後座談，得到了許多的鼓勵和溫暖回饋。而導演也接到了一位宜蘭監獄服務的公務員，她在10年前看過《美麗的聲音》而受到激勵後努力想要成為一名跟孔獄警對收容人有愛心的矯正人員，也提到這部電影時時陪伴著他國考的夜晚，現在已經在矯正界工作了10年也遇到許多職場文化適應和煩惱，但是他感謝導演拍出這部《陽光女子合唱團》的好電影，讓更多人看見這個美好故事！

用眼淚串起對於台灣電影的支持 都是對台灣電影的愛 也是對於母親的愛

編劇呂安弦也提到自己在田野調查的時候因為一位送出養的收容人，在面對法官詢問是否確定要把自己親身小孩送養時，她聲淚俱下說出「確認」時，感受到愛與悲傷同時存在，這也成為觀眾在看陳意涵送出芸熙時最催淚的部分了！陳意涵本身也提到了：「非常開心大家很喜歡這部電影，在拍攝期間也是非常開心也充滿愛，這份愛可以傳遞那麼遠，讓那麼多人知道，真是非常地榮幸，比任何事情都還要讓我開心！」翁倩玉則提到：「我離開台灣電影47年之後，能得到這麼多人的喜愛，這麼多的支持，我很感謝，這部電影給我很大的message（訊息）就是：媽媽的愛！」

鍾欣凌感受到「成為彼此的太陽，是最動人的事」

鍾欣凌聽到消息的時候，她開心地說：「陽光正好，感謝大家的支持！」馬上就即興唱了〈幸福在歌唱〉、〈表白〉讓電影中的王姐又出現在大家面前，同時鍾欣凌也提到有一對舅甥一起來看《陽光女子合唱團》，雖然經歷的家庭變故卻成接下來成為彼此的太陽，讓她覺得很感動。

飾演阿佩的孫淑媚也感謝大家說：「能夠有這樣的成績，真的是『高難度』的！想要唱一首歌〈快樂真快樂〉同時也感謝大家幫《陽光女子合唱團》締造了這個好成績。安心亞則開心說：「自從破紀錄之後我就好像裝了發電機，你不用開燈我就會自動發亮，負能量接近就會自動消滅。感謝大家支持《陽光女子合唱團》可以讓我們的歌聲傳得又響又遠，希望大家可以繼續把陽光分享給全宇宙！」

▲《陽光女子合唱團》劇照。（圖／壹壹喜喜提供）



苗可麗則說：「感謝感謝感謝！我到底燒了什麼好香，以後大家回顧電影史的時候就會有苗可麗的三個字，感動到流眼淚，如果沒有你們就沒有我！」陳庭妮：「謝謝導演創造了一個這麼棒的劇本，可以讓我們好好地感受愛與被愛也好好地排毒，相信這部電影在大家心中也留下了很重要的一頁。」曾愷玹先謝謝大家喜歡她所主演的角色，同時他也提到：「非常感謝大家對於《陽光女子合唱團》得到很多人的支持，聽到最多的11刷，謝謝大家的支持！」

何曼希感受到粉絲給她的動力無限 小薰沒想到可以參與台灣第一的電影

另外在電影中備受年輕人喜愛的何曼希也很感謝大家的支持，她說：「《陽光女子合唱團》成為台灣電影影史第一真的非常開心跟感動。也許曼希或是宥心（電影角色名）給你們很多的勇氣或是動力，但是大家的回饋才是支持他繼續走下去的動力！」

另外在電影中飾演翁倩玉年輕時期的演員小薰則說：「已經破影視紀錄了！我真的完全沒有想到過自己主演的電影會成為台灣電影影史冠軍，雖然媽媽已經離開，但是她用不同的形式讓我感覺她都沒有走。所以看電影時就想自己脾氣硬覺得不會哭！但是看到陳意涵女兒牽起手就大崩潰了！」飾演子晴的羅晨恩：「《陽光女子合唱團》能被這麼多人喜歡真的很開心。」