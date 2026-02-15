ITZY彩領跳舞跳一半「兩邊肩帶掉了」表情超鎮定　驚險瞬間全被拍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團ITZY日前在首爾舉辦演唱會，怎料，彩領的服裝卻突然出現問題，在演出到一半的時候，繞脖式的肩帶慢慢滑落，危機時刻全被粉絲拍下來，所幸她很快發現不對勁，甚至直接轉身喬服裝，防止任何的走光情況發生，影片現在海外掀起熱議，大批網友稱讚「超專業」，也有人本來不認識彩領，因為該影片而喜歡上彩領。

▲ITZY近來展開世巡。（圖／翻攝自彩領IG）



ITZY近期以首爾為起點，展開第三次世界巡迴《TUNNEL VISION》，場上卻出現服裝意外，彩領穿著繞脖式的內衣，外面則是披上挖空皮背心，展現出好身材，怎料，唱到一半時，裡面的內衣肩帶突然解開、慢慢往下滑落，彩領起初是用手扶著，但後來發現不對勁，馬上就轉身綁肩帶。

▲ITZY彩領跳舞跳一半兩邊肩帶掉了，但她非常專業表情超鎮定。（圖／翻攝自geobukmok YouTube）



這段驚險時刻，全被粉絲拍下來，不過，彩領雖然發生差點走光的危機，但她從頭到尾表情沒有變過，表現得非常鎮定，還專業地唱完自己的部分，讓網友讚嘆連連「反應超級快」、「她的處理方式很專業」。

但留言區也有人砲轟「服裝造型師到底在幹嘛」、「已經發生不只一次了」、「要不是彩領反應快就出大事了」、「要開會檢討吧」。

