盧弘喆非洲「與白獅漫步」惹議！　遭控動物疑被打鎮定劑

記者張筱涵／綜合報導

韓國主持人盧弘喆日前在社群平台分享非洲草原生活照，其中與白獅近距離互動的畫面引發熱議，近日更被專門經營非洲行程的旅行社點名質疑，懷疑畫面中的獅子可能遭施打鎮定劑，掀起動物倫理爭議。

▲盧弘喆1月30日分享躺在白獅旁邊拍照的樣子。（圖／翻攝自Instagram／rohongchul）



與白獅親密互動 畫面宛如電影場景

盧弘喆1月30日在Instagram發文寫下：「試著觸碰沉睡獅子的毛尖。#朝向好死 #按計畫變老中…」，並曝光多張在非洲草原拍攝的照片與影片。畫面中可見他入住的獨棟住宿周邊有長頸鹿、斑馬、牛羚等野生動物自由穿梭，而他本人更坐在白獅身旁撫摸其腹部，甚至與獅子並肩行走，神情自然。

畫面曝光後，不少南韓網友驚呼「太不可思議了」、「哇，這樣的人生太棒了」，藝人金希澈更說「這竟然不是AI合成？」，話題一度在社群延燒。

▲盧弘喆跳起來拍白獅。（圖／翻攝自Instagram／rohongchul）



▲盧弘喆和白獅一同漫步。（圖／翻攝自Instagram／rohongchul）

旅行社發文質疑：獅子疑遭藥物控制

然而近日有非洲專門旅行社在網路發文，直接點名相關貼文，質疑「這隻獅子看起來正常嗎？」業者指出，影片中獅子神情渙散、動作遲緩，認為能夠讓人撫摸、拍打腹部卻毫無反抗，「很可能是因為被施打鎮定劑」。

該業者更提及2015年紀錄片《Blood Lions》，指出部分觀光產業為了提供近距離猛獸接觸體驗，可能透過鎮定藥物使動物失去反抗能力，並與「圈養狩獵（Canned hunting）」等產業結構相關。業者直言：「這樣的地方若被夢幻包裝在Instagram上，只會讓殘酷產業持續發展。」

真相未明 網友看法兩極

據了解，該住宿地點位於坦尚尼亞吉力馬札羅國家公園附近，以可近距離拍攝野生動物為賣點，在社群平台頗具人氣。不過過去也曾有部分旅客留言表示「動物動作過於遲緩」、「感覺像被控制」，引發討論。

目前獅子是否遭施打鎮定劑尚未獲得證實。貼文擴散後，網友反應兩極，有人質疑「這樣算不算動物虐待觀光？」、「看起來真的不自然」，也有人認為「可能只是誤會」，呼籲在事實釐清前不宜過度揣測。

截至目前為止，盧弘喆尚未對相關質疑作出回應。