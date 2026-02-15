ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
半年前資助台大醫學僑生！吳淡如見成績單「繼續付」：我說到做到

記者張筱涵／綜合報導

作家吳淡如去年父親節前夕分享資助一名考上台大醫學系僑生的故事，引發外界關注。時隔半年，她在2月14日再度更新近況，透露這名學生第一學期成績幾乎全A，讓她直呼放心，也再次表態會履行承諾，持續資助對方完成學業。

►考上台大醫學系「打工費45K只夠付一學期」！　吳淡如豪爽幫付當乾媽

外送稿用　▲▼吳淡如。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳淡如）

▲吳淡如去年8月起資助一位台大醫學系僑生。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳淡如）

「只要不要被當掉，我就繼續幫忙」

吳淡如在最新貼文中寫道：「來談談我們這位在台大醫學系讀書的同學。」她回憶，當初曾對對方說：「你只要不要被當掉，我就會繼續幫忙你（這應該不算是一個威脅吧？）」

她坦言，其實心裡多少有些擔心，「台大醫學系裡都是台灣最會讀書的孩子，我怕他跟不上。」不過看到成績單就放下心來，「很顯然，他只有一個B+，其他都是A，距離『被當掉』很遠。」

吳淡如也幽默自嘲大學時期成績，「嗯，這個成績比我念大一的時候好得多，我當時一進去以為大學就是郊遊烤肉戀愛，第一學期差一點被二一，補考四科…最妙的是裡面還有國文、國父思想和法制史⋯⋯對，我本人」，笑說當時才驚覺「原來念大學也還是要念書啊」，後來發憤圖強，甚至還拿過書卷獎。

學弟再度來訊　超有禮貌讓她直呼欣慰

吳淡如表示，看到成績後已告訴對方：「沒問題，還會幫你付下學期，好好念。」不過學生似乎仍不太放心，過了一個禮拜又傳訊確認。

對方訊息寫道：「學姐晚上好，不好意思那麼晚了還打擾學姐，謝謝學姐一直以來對我的關心與支持。現在臨近開學，學費和宿舍費都陸續開放繳交了，想問一下學姐，這一部分的事情我直接跟您的秘書聯繫就可以了嗎。下學期我也一樣會繼續努力，希望成績能夠更上一層樓，不辜負學姐的提攜，再次感謝學姐。」

吳淡如直呼「超級有禮貌」，並表示：「我只要講話都算話，應該認識我的人大概都知道吧…雖然我也不會胡亂答應別人。既然你做得到要求，那我必然履行我的承諾。」

「我們自己的未來自己爭」

最後，吳淡如再度為學生加油打氣：「加油，孩子。我們自己的未來自己爭。」同時也忍不住自嘲身為母親的心情，「我逼別人的孩子讀書也超敢的，就是沒辦法逼自己的，真是為母則弱、有愛就虛、慈母多敗兒…不敢再講了，我還得看臉色呢。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

半年前資助台大醫學僑生！吳淡如見成績單「繼續付」：我說到做到

