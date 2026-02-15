ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
大牙《百味人生》溫泉偷情熱吻！　側拍一喊卡「秒互推」表情超爆笑

記者張筱涵／綜合報導

藝人大牙（周宜霈）近日忙於拍攝八點檔《百味人生》，14日透過Instagram分享一段幕後側拍花絮，曝光與陳謙文飾演的志捷拍攝溫泉偷情熱吻戲的真實狀況。畫面看似浪漫唯美，實際拍攝卻讓兩人「熱到快發瘋」，笑翻一票網友。

▲▼大牙。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙和陳謙文拍溫泉偷情熱吻戲，實際上是熱到厭世。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

溫泉水溫高達42度　兩人同時推開對方

大牙在貼文中透露，當天氣溫為26度，溫泉水溫則高達42度，在高溫環境下拍攝親密戲碼，讓她直呼「熱到超厭世」。她還幽默寫下：「我們幾乎是同時推開對方，然後呈現一個很幣雞的臉，完全沒能力表情控管，太熱了啦。」

影片中兩人原本投入拍攝，但下一秒立刻分開，露出崩潰表情，與戲中火熱氛圍形成強烈對比，讓粉絲看了忍不住大笑。

好友狂笑留言　大牙自嘲「那臉真的幣雞」

貼文曝光後，演藝圈好友紛紛留言。李昶俊、蔡力謙都留下大笑符號，林雨宣笑說：「太火熱了吧。」大牙則回覆：「是他媽的熱！火可能在內心的部分，因為太早起了。」

游詩璟也留言「我笑爆，幣雞哈哈哈哈哈哈哈哈哈」，大牙回應：「那臉真的幣雞到我願意分享」，游詩璟更直呼「好愛你的幽默」。苗真則表示：「抱歉！媽媽在旁邊笑到不行」，大牙逗趣回應：「女兒都快熱暈了媽媽還在笑，沒良心啊。」

▲▼眾人回應。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲眾人回應。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

網友笑翻　「生無可戀的臉」

不少網友也留言打趣：「演戲辛苦了哈哈，熱到厭世哈哈」、「哈哈哈哈，好激烈」、「那厭世表情」、「兩個人都是生無可戀的臉，哈哈」。

大牙以幽默方式分享拍戲辛苦的一面，也讓觀眾看到演員在鏡頭背後的真實狀況。看似火辣的溫泉戲，其實是場高溫考驗，也讓粉絲更加期待《百味人生》播出。

