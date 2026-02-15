哈孝遠情人節手術！瑄瑄曝夫妻燦笑合照「你結紮我剖腹，一人一刀」

記者張筱涵／綜合報導

藝人哈孝遠與老婆瑄瑄（劉凡瑄）於2018年結婚，婚後育有一子，夫妻倆時常透過社群分享家庭日常。14日適逢西洋情人節，瑄瑄曬出在醫院探視哈孝遠的照片，並甜蜜告白：「你結紮我剖腹，一人一刀感情永不散，祝福我最強壯最幽默的丈夫情人節快樂」，引發網友熱議。

▲瑄瑄分享和哈孝遠的燦笑合照。（圖／翻攝自FACEBOOK／小哈&瑄瑄～是在哈劉）



曬病床合照放閃 夫妻互為彼此付出

從瑄瑄分享的照片可見，哈孝遠身穿病服、戴著藍色手術帽坐在病床上，臉上露出輕鬆笑容，看起來精神不錯。瑄瑄則戴著紅色棒球帽，靠在病床旁比出手勢甜笑，兩人互動自然溫馨。

瑄瑄在貼文中提到「你結紮我剖腹，一人一刀感情永不散」，意指自己當年為生產剖腹，如今老公也為家庭做出選擇，夫妻各自為愛承擔，展現相互體貼與責任感，文字間流露滿滿感謝與愛意。

網友大讚負責任 「這才是好男人！」

貼文曝光後，不少網友留言表示感動與支持，「這才是好男人！我老公也結紮了」、「剖腹生產的是瑄瑄，結紮的是小哈」、「終於答應啦，哈」，紛紛肯定哈孝遠的決定，也為夫妻倆送上祝福。