百萬關主歌手突住院動刀！　「年前清掉不好東西」曬照報平安

陳怡婷從民視歌唱節目《明日之星Super Star》出道，更曾是台語百萬關主，14日在社群平台報平安，透露自己因子宮肌瘤接受達文西手術，所幸手術順利，已於當天出院，消息曝光後湧入大批粉絲關心與祝福。

▲陳怡婷年前突然透露自己住院動手術的消息。（圖／翻攝自Instagram／spicy_chen0929）



曬病房照報平安 感謝醫療團隊照顧

陳怡婷在貼文中寫下：「感謝大家關心～把不好的東西趁年前把它處理乾淨～謝謝Dr.李偉浩的婦科手術室主任聖手，也謝謝新光醫療團隊的照顧，今天順利出院囉！」

她同時標註「#子宮肌瘤」、「#達文西手術」、「#李偉浩醫師」，證實此次動刀原因。從她分享的照片可見，陳怡婷戴著灰色毛帽、身穿休閒運動服，坐在病床邊比出大拇指，氣色看起來不錯，臉上露出淡淡微笑，展現樂觀態度。

趁年前處理健康問題 樂觀喊話迎新年

陳怡婷以「把不好的東西趁年前處理乾淨」形容這次手術，語氣輕鬆正向，也向粉絲送上祝福：「祝福大家馬年平安，新年快樂。」

宣布推出全新華語單曲 復出在即

除了報平安外，陳怡婷也預告好消息，請大家「敬請期待怡婷的全新華語單曲〈一路上的愛呀〉」，宣告在調養身體之餘，已為音樂作品做好準備。