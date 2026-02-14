日「東大校花」壓線登機遭炎上！　網挖3年前舊文抓包「有前科」急道歉

記者田暐瑋／綜合報導

日本正妹網紅神谷明采神似女星石原聰美，先前被評選為「東大校花」，在台、日兩地擁有不少粉絲。近日在回國途中因為延遲登機，遭到同機乘客抨擊炎上，為此，神谷於2月13日在社交媒體上發文道歉，承認自己的行為不當，並對造成的困擾表示歉意。

神谷明采近日引發熱議，她在回國途中於最後登機廣播響起時，才匆忙趕往登機門，遭到外界批評，11日她發文正式道歉，表示因為在機場遭遇塞車，一路奔跑匆忙趕到登機門，自責地說：「對不起，老是給大家添麻煩。」但有網友翻出她過去貼文，質疑她是否為「壓線登機」的常客。

▲日本東京大學校花神谷明采。（圖／翻攝自IG／@asa_kamiya）



事實上，神谷明采曾在2023年提到，自己經常在最後登機廣播才上機，這使得網友對她的行為更加不滿。面對持續的批評，神谷在最新的道歉中表示，她因輕率的發文讓許多人感到不快，並強調這是對公共禮儀認知不足的結果，沒有任何辯解的餘地，承諾將努力改正自身行為，並承擔相應的社會責任。

2020年當選東京大學小姐，隨後進入演藝圈，並活躍於多部綜藝節目，目前在東京大學研究所就讀，同時持續參與演藝活動。神谷明采高中時期加入藝術體操社團，之後努力讀書拼上第一學府東京大學，直到高中畢業才開始接觸化妝品和使用社群媒體，就連東大校花比賽，也是在身邊朋友支持和鼓勵下決定參加。

