樂天女孩全新陣容首曝光！見面會限量200席「買票時間、方法一次看」

記者孟育民／台北報導

隨著中職新球季即將開打，樂天桃猿球團宣布3月21日（六）將舉辦《做伙來應援！2026 樂天女孩開季見面會》，在球季開始前，搶先開放球迷購票進場觀禮，並在記者會結束後和新一季樂天女孩近距離互動。身為「樂天三本柱」之一的廉世彬興奮表示：「期待大家可以一起開開心心，打造一個很棒、很開心的賽季！」

▲樂天三本柱新球季前合體，廉世彬（左起）、河智媛、禹洙漢。（圖／樂天桃猿提供）

活動當日上午，將率先舉行新一季樂天女孩記者會，象徵全新賽季正式啟動。備受矚目的「新一季應援陣容」首度曝光，將帶來全新舞台演出與多元互動橋段，從視覺設計到表演內容全面升級，搶先為新球季暖身，購買見面會的球迷朋友將可同步提早進場觀禮。

▲樂天女孩全新陣容首次曝光。（圖／樂天桃猿提供）

隊長曲曲同樣感性分享：「很榮幸在這個全新的賽季，能以隊長的身分，繼續與大家一起迎接每一場比賽、每一份熱情。謝謝一路以來支持我們的球迷朋友，因為有你們的加油與鼓勵，讓每一次站上場邊都特別有力量。」曲曲說，啦啦隊不只是場邊的應援角色，更是連結球隊與球迷的重要力量，「希望女孩能把正向、熱血與歡樂帶給每一位進場與線上支持的10號隊友！讓我們『做伙』一起用最熱情的應援、最團結的心，為球隊加油，力拼二連霸！我們球場見！」





▲廉世彬。（圖／樂天桃猿提供）

《做伙來應援！2026 樂天女孩開季見面會》將於 3月21 日（六）上午11點至下午1點30分，在晶宴日光香頌圓形劇場登場，全場採對號入座，限量開放200席，票價為 NT$2,380，每人限購一張。球團特別準備「限定參加禮包」，讓到場球迷收藏新球季的第一份專屬紀念，為整年度的應援旅程揭開序章。

售票採兩階段進行，2月26日（四）中午 12:00 開放金猿會員優先購票100席，2月27日（五）中午12:00 全面開賣剩餘席次，統一透過 ibon 網路售票系統販售（7-11 超商機台未販售）。金猿會員優先購票序號將自2月14日起陸續以簡訊發送。隨著倒數計時啟動，樂天女孩已經準備好，邀請所有球迷一同走進現場，為新球季喊出第一聲加油，做伙來應援。