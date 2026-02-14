ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
江蕙連3年霸氣捐待用餐助弱勢
網購族注意！包裹拆完「整箱丟」恐罰6千
孫協志婚禮前險出包！夏宇童還原實情
&TEAM又要來台灣了！6月前進高流開唱　同場還有人氣韓團

記者吳睿慈／綜合報導

拼盤演唱會《MIXPOP CONCERT》採用「雙卡司演出」模式，分為上下半場進行，完整且用心的專屬時間、充分展現表演者的音樂風格與節目編排。今年主辦單位邀到韓國人氣組合ONEUS和來自日本的組合&TEAM，6月20日前進高雄流行音樂中心海音館，2月22日上午11點在售票系統FunOne Tickets正式啟售，兩組人氣組合接力登場。

▲▼＆TEAM又要來台灣了！6月前進高流開唱　同場還有人氣韓團。（圖／翻攝自IG）

▲ONEUS 6月前進高流開唱。（圖／翻攝自IG）

ONEUS出道以來憑藉著清新的表演風格與現場實力備受肯定，2021年以充滿韓國傳統元素的〈LUNA〉拿下音樂節目首個一位獎座，身穿韓服造型令人印象深刻，並一直保持穩定舞台表現，〈Baila Conmigo〉席捲各大音樂榜單，2026年發行了極具爆發力的單曲〈Grenade〉又再次擄獲大批聽眾的心。此次訪台，ONEUS將帶來華麗炫目的視聽饗宴，讓粉絲見證其不負「舞台天才」盛名的實力。

▲▼＆TEAM又要來台灣了！6月前進高流開唱　同場還有人氣韓團。（圖／翻攝自IG）

▲＆TEAM 6月前進高流開唱。（圖／翻攝自IG）

&TEAM以「狼」為概念，以標誌性的野性美與整齊劃一的刀群舞著稱，去年舉辦亞洲巡迴演唱會場場爆滿，寫下全新音樂里程碑後，在韓國發行首張出道專輯《Back to Life》成績驚人，晉升為首位在日韓兩地連續達成百萬銷量的日本組合，日前公布出席《2026超級巨星紅白藝能大賞》引發討論熱潮，接著4月將帶著第三張迷你專輯《We on Fire》回歸，隨後於6月再次來台開唱，呈現專屬大勢組合&TEAM的狼系魅力。

▲▼ ▲▼＆TEAM又要來台灣了！6月前進高流開唱　同場還有人氣韓團。（圖／翻攝自網銀國際影視提供）

▲《MIXPOP CONCERT》這次找來雙卡司出演。（圖／翻攝自網銀國際影視提供）

《MIXPOP CONCERT》門票預計在22日上午11點開賣，門票分為5980元、5280元、4880元、3880元以及2440元（身障席）。

孫德榮缺席孫協志二婚！拒包禮金「背後原因曝光」　苦勸他收斂脾氣

夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭！　緊擁甜喊：這輩子她先屬於我

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！　自己獨自返台

孫協志、夏宇童婚禮！陳喬恩緊牽老公送祝福　曾國城吐槽：希望是最後一次

朴正民大方認了！穿著華莎送的衣服跑行程　韓網嗨翻：這對太好嗑

孫協志深吻夏宇童！　誓詞淚崩「互訂終生」：謝謝妳出現在我生命裡

孫協志、夏宇童今舉辦婚禮！3克拉鑽戒藏愛的設計　賓客名單曝光

賓賓哥踢爆直播天王「割韭菜黑幕」！賣佛牌獲利百倍　手握證據憤怒開砲

獨／殷琦淡出演藝圈近況曝！升格「理事長特助」陪夫衝事業　鬆口真實心聲

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到　身分曝光GG了

等了半年...周杰倫演唱會真的來了！　4月正式起跑「首站地點曝光」

楊皓如稱「沒朋友」拒上節目　親揭背後真相：應酬裝熟捨去即可

