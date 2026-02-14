＆TEAM又要來台灣了！6月前進高流開唱　同場還有人氣韓團

記者吳睿慈／綜合報導

拼盤演唱會《MIXPOP CONCERT》採用「雙卡司演出」模式，分為上下半場進行，完整且用心的專屬時間、充分展現表演者的音樂風格與節目編排。今年主辦單位邀到韓國人氣組合ONEUS和來自日本的組合&TEAM，6月20日前進高雄流行音樂中心海音館，2月22日上午11點在售票系統FunOne Tickets正式啟售，兩組人氣組合接力登場。

▲ONEUS 6月前進高流開唱。（圖／翻攝自IG）



ONEUS出道以來憑藉著清新的表演風格與現場實力備受肯定，2021年以充滿韓國傳統元素的〈LUNA〉拿下音樂節目首個一位獎座，身穿韓服造型令人印象深刻，並一直保持穩定舞台表現，〈Baila Conmigo〉席捲各大音樂榜單，2026年發行了極具爆發力的單曲〈Grenade〉又再次擄獲大批聽眾的心。此次訪台，ONEUS將帶來華麗炫目的視聽饗宴，讓粉絲見證其不負「舞台天才」盛名的實力。

▲＆TEAM 6月前進高流開唱。（圖／翻攝自IG）



&TEAM以「狼」為概念，以標誌性的野性美與整齊劃一的刀群舞著稱，去年舉辦亞洲巡迴演唱會場場爆滿，寫下全新音樂里程碑後，在韓國發行首張出道專輯《Back to Life》成績驚人，晉升為首位在日韓兩地連續達成百萬銷量的日本組合，日前公布出席《2026超級巨星紅白藝能大賞》引發討論熱潮，接著4月將帶著第三張迷你專輯《We on Fire》回歸，隨後於6月再次來台開唱，呈現專屬大勢組合&TEAM的狼系魅力。

▲《MIXPOP CONCERT》這次找來雙卡司出演。（圖／翻攝自網銀國際影視提供）



《MIXPOP CONCERT》門票預計在22日上午11點開賣，門票分為5980元、5280元、4880元、3880元以及2440元（身障席）。