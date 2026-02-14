詹惟中現身霞海城隍廟！傳授「發財油」吸金法　轉運秘訣全公開

記者孟育民／台北報導

適逢西洋情人節與2026台北年貨大街最後週末，命理大師詹惟中首度公開結合「姻緣」與「財運」的獨門秘訣，帶領媒體直擊充滿年味的迪化街，發放108個開運紅包，並示範如何邊逛年貨大街邊吸取喜氣，要幫助民眾在馬年開春就大發利市。

▲詹惟中老師於霞海城隍廟前廣場發送開運紅包，一早就吸引不少民眾領取。（圖／陳孝志提供）



活動現場，詹惟中示範「發財油」開運法：「發財油可以點在身上，也可以抹在紅包上，等一下發給民眾，這叫『財氣傳承』，把好運直接過給領紅包的人！」他在紅包上點上精油，象徵透過香氣轉動財富磁場，讓求姻緣的民眾也能「香」氣襲人、財源廣進。

面對民眾提問為何將精油稱為「發財油」，詹惟中笑回：「這叫『香氣轉運學』！」他表示，花香與果香能提振精神，財神爺最不喜歡昏沉的人，而像「白花油」更象徵「白花花的銀子」，自己家中已使用超過20年，「塗在手上、聞在鼻裡，讓頭腦清醒、抓準投資時機，這就是名副其實的發財油！」

▲詹惟中分享招財妙招。（圖／陳孝志提供）

詹惟中進一步分享，將少量發財油點於眉心印堂，象徵「前途光明」，提升判斷力與財運眼光；雙手塗抹後摩擦生熱，寓意「手握財權、大發利市」，特別適合在握手或談生意前使用；若在紅包袋角輕抹一滴，則象徵「錢生錢」，讓財氣隨香氣流動、源源不絕。

至於為何選在台北霞海城隍廟發送開運紅包？詹惟中指出，月老不只牽姻緣，也掌管人際貴人，「和氣生財，有好人緣，自然有貴人相助，財富也會跟著來。」加上2月14日情人節當天人氣最旺、陽氣最盛，在眾人喜氣加持下發送「發財油紅包」，更能將集體喜氣轉化為個人財運。