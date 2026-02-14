陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！　自己獨自返台

記者田暐瑋／綜合報導

陳妍希去年憑藉偶像劇《狙擊蝴蝶》再度攀上事業新高峰，人氣大翻漲的她動向備受關注。農曆春節前夕，被拍到帶著10歲的兒子小星星現身北京機場，母子倆在安檢口分道揚鑣，讓兒子回家和爸爸、爺爺奶奶團聚，被網友大讚「大氣」。

陳妍希14日被拍到帶著10歲的兒子小星星現身北京機場，母子倆在安檢口分道揚鑣，隨後小星星由工作人員陪同走入通道，這是她離婚後的首個春節，她讓孩子前往安徽與父親陳曉及爺爺奶奶團聚，自己則獨自搭乘國際航班返回台北娘家。

▲陳妍希送兒子回家跟陳曉過年。（圖／翻攝自微博）



[廣告]請繼續往下閱讀...

過去9年來，陳妍希和陳曉每年都會一起回安徽過年，但離婚後，為了照顧孩子的情感需求，雙方決定輪流陪伴小星星過節，陳妍希的安排不僅被讚展現了對孩子的尊重，也表現作為母親的體面與大方，因而獲得了不少網友的讚賞。

陳曉比陳妍希小5歲，曾在節目回憶起初識陳曉時，給人的印象是「像個大男孩，沒定性」，最後因為一句「我覺得妳很像我老婆」擦出愛火。在談及婚後生活時，陳妍希表示，婚前的浪漫氛圍在婚後消失殆盡，讓她感嘆落差很大，「結婚之前非常浪漫，過生日會偷偷來我劇組，鋪玫瑰花瓣，但婚後再也沒收過生日禮物。」

▲陳妍希送兒子回家跟陳曉過年。（圖／翻攝自微博）