郁方怒割頸案輕判「逼楊家去死」　轟法官幫兇：惡魔長大只會變大惡魔

記者田暐瑋／綜合報導

新北市國中生割頸案件近日宣判兩名加害者分別被判處12年與11年的有期徒刑，輕判結果引發社會廣泛關注，受害者楊姓學生父母指責法官是加害者的幫兇，女星郁方在社交媒體上發表感慨，痛批這樣的判決「根本是逼楊家人去死」。

受害者楊姓學生父母對法官判決表示失望，並指責法官是加害者的幫兇，因為加害者至今未對受害者及其家庭道歉。對此，郁方痛批痛批這一判決不僅傷害了受害者家庭，也讓所有父母心中充滿恐懼，質疑法律的本質，認為法律應當是用來保護善良人民的，而不是讓加害者逍遙法外。

▲郁方。（圖／記者周宸亘攝）



郁方表示，至今沒有看到加害者及其家庭對事件的悔意，這種囂張的態度令人無法接受，強調法律的存在應該是為了嚴懲那些做壞事的人，痛批這樣的判決「根本是逼楊家人去死」，並強調此事讓人民對法律的公正性產生疑慮。最後，郁方呼籲立法機關重新修法，以確保未來不再發生類似事件。

對於這樣的輕判，郁方認為，「惡魔長大只會變成大惡魔」，讓受刑人假釋後，繼續對社會造成威脅，網友們紛紛響應，支持修法的呼聲高漲，並希望能夠為受害者討回公道。