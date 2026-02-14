直擊／QWER唱完AAA超圈粉！看到「台下坐滿3000人」她狂冒雞皮疙瘩

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團QWER過去在不同領域發光發熱，後來透過YouTube網路上的企劃《最愛的孩子們》組成出道，4位成員各有不同特色，2023年出道很快就闖出知名度，2025年底更登上AAA頒獎典禮，擄獲了一大票粉絲。她們相隔2個月，重返台灣舉辦專場《QWER 1ST WORLD TOUR in TAIPEI》，創下2天6000張門票完售好成績，Siyeon直呼：「這麼多人來，我都起雞皮疙瘩了！」

▲Chodan嘟嘴自我介紹超萌。（圖／記者李毓康攝）



QWER台北專場演出於14日揭開第一天，4位成員穿著甜美公主服現身，帶來歌曲〈G9JB〉、〈OVERDRIVE〉、〈T.B.H〉，現場氣氛瞬間被點燃。鼓手Chodan率先用中文向台下喊話：「大家準備好一起嗨了嗎？」俏皮嘟嘴的模樣引發全場歡呼。Magenta也用中文甜甜打招呼：「大家好，一起來唱歌吧！」她聽見粉絲的熱烈回應後驚喜表示：「大家聲音太棒了，我確認完狀態了！」展現滿滿親和力。

▲Siyeon看到這麼多粉絲直呼起雞皮疙瘩了。（圖／記者李毓康攝）



▲Hina感嘆粉絲把演唱會現場坐滿。（圖／記者李毓康攝）



Hina看著滿場觀眾也忍不住感嘆：「大家真的好厲害，這麼大的地方都坐滿了！」現場吸引3000名粉絲到場，她驚呼：「哇，太棒了，真的太感謝了！」暖身過後，4人正式自我介紹，齊聲向台下喊出團名，氣氛再度推向高潮。Chodan感性表示：「我們第一次在台北舉辦《ROCKATION》，沒想到有這麼多人支持我們，我會在大家心裡深深烙印，一起好好玩吧，愛你們！」Magenta則開心說自己非常想念台灣粉絲，送上「新年快樂」祝福，還不忘炒熱氣氛問：「大家覺得開心嗎？準備好更開心了嗎？」

▲Magenta向粉絲拜早年。（圖／記者李毓康攝）



Hina也用中文向台下問候：「新年快樂，今天要一起玩得開心喔！」而Siyeon則提到，距離上次來台已經有一段時間，回憶起過去曾在棒球場演出，於是這次為了台北場特別換上長直髮造型，笑說：「好久沒來到台北了。」

▲QWER連續兩天在台開唱。（圖／記者李毓康攝）



當得知台北場門票完售時，Siyeon更難掩激動心情，望著滿場粉絲感動喊道：「台北場完售囉！這麼多人來，我都起雞皮疙瘩了！」真摯告白讓台下粉絲尖叫聲震耳欲聾。