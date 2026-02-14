木蘭請到關聖帝君坐鎮「連馬演員都被馴服」！　五言律詩竟冒超神巧合

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手木蘭推出新歌〈浩燃長歌〉，也是木蘭為了自己經營的品牌「神明漫步」所供奉的關聖帝君而創作的作品，拍攝MV前，特別獲得七個聖筊的允諾。

▲木蘭推出新歌〈浩燃長歌〉。（圖／神明漫步提供）

他坦言在創作時恰好發生很多新聞事件，「都是輿論、造假、扭曲事實、逃避等等，我就覺得很可怕，當我在寫這首歌時，大家都想追求真相，也許是剛好要準備過新的一年，希望透過這首歌，帶給大家正義的力量。」

在MV拍攝時，還特別請到關聖帝君蒞臨片場共同參與拍攝，展現歌曲中所蘊含的神威與浩然正氣。關聖帝君也特別為本次創作賜下五言律詩藏頭詩，神奇的是，五言律詩中寫：「於夜微光碎，蒙雲掩真形；籠影寒如刃，天理自難傾。霧深藏舊事，風急動冤聲；神道終破暗，正氣照魂明。」竟恰好出現「于朦朧」三字，與歌曲原意不謀而合。

▲木蘭供奉的關聖帝君為新歌賜下五言律詩。（圖／神明漫步提供）

由於今年適逢馬年，意象上正好與關聖帝君的坐騎赤兔馬相互呼應。為了呼應這層象徵意義，木蘭還特別找了匹真馬參與 MV拍攝，剛開始馬兒因為現場音樂聲和煙霧效果顯得相當緊張，但在拍攝過程中卻離奇的安定下來，彷彿在冥冥之中獲得安撫，在MV拍攝籌備階段，無論導演、服裝造型師都各自感應到不同靈感，讓MV得以順利完成。

▲木蘭〈浩燃長歌〉MV請到關聖帝君現場坐鎮。（圖／神明漫步提供）

在農曆年前前夕，關聖帝君作為武財神，也藉由新歌為聽眾帶來新春吉祥與財運，木蘭被問到自己平常是否有招財秘訣？透露會特別挑選皮夾顏色，像自己現在選用的是黑色長夾，避免讓鈔票摺到，再拿著皮夾過香爐繞三圈加持財運。