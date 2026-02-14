《星光》曾靜玟當製作人！　男歌手單飛「狠穿塑身衣馬甲」開唱

記者蔡琛儀／台北報導

由曾靜玟、黃詩甜、蔣玉傑組成的「OST泰雅的後代」，成員蔣玉傑以洛祁·馬佶攸Lowking Macyu之名，推出個人創作專輯《你好嗎 Embiyax su hug》，展現誠懇直接的音樂風格，他期許自己成為把生命故事寫進旋律的人，用音樂探索自我、回家，也向世界說故事。

▲▼「OST 泰雅的後代」團員蔣玉傑單飛出輯。（圖／以馬內利音樂工作室提供）

專輯以「與內心對話」為核心，全輯以太魯閣語創作，融合當代R&B曲風。談到單飛發片，他直言至今仍覺不可思議，也感謝原民會支持，讓多年努力終於開花結果，完成屬於自己的音樂夢。並在製作人曾靜玟鼓勵下，他回到崇德、三棧、和中、秀林等部落舉辦live巡演，吸引上千人到場， 當唱起族語歌，被族人說「你是我們的驕傲」，讓他感動難忘，也更堅定傳承文化的使命。

最印象深刻是「和平DAKA市集」的演出，洛祁感動說：「對我來說意義非常特別。因為新歌歌〈卡那岸〉寫的正是我的部落，那天演唱這首歌時我人就站在和平村。當下真的特別有感觸，情緒一下子湧上來，忍不住哭了。那一刻，我很清楚自己為什麼要寫這些歌、為什麼要回到這裡唱給大家聽。」為了演出積極瘦身，他偷偷爆料：「距離自己設定的目標還差一點點，所以演出全程我都穿著塑身馬甲，也搭配厚底鞋，讓整體比例看起來更修長，希望把最好的狀態呈現給觀眾。」

▲蔣玉傑回到部落演出。（圖／以馬內利音樂工作室提供）

洛祁這次不僅染了一頭金髮，更決心挑戰唱跳風格，「我希望帶給大家一個全新的我，不只是音樂，包含整體造型與態度，都要非常『洛祁』。想把最真實、最想成為的自己，透過這個角色完整呈現給大家。一直很崇拜許多歐美藝人，也希望能朝那個方向前進，把太魯閣音樂帶到國際舞台，讓更多人看見原來太魯閣語也可以這麼前衛、新潮。」