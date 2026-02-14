i-dle臺北大巨蛋開唱前有驚喜！　2月搶先登台北「門票2輪販售」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團i-dle即將在3月7日登上臺北大巨蛋開唱，成為首組韓國女團挑戰該場地的團體。巡演登台倒數，展覽《i-dle MEDIA EXHIBITION : CITY of SENSE》將在2月27日先行來到台北舉辦，領粉絲走入專屬於i-dle的創作宇宙，親自感受結合成員們出道以來的心路歷程，團體魅力與媒體藝術交織的感官饗宴。

▲i-dle臺北大巨蛋開唱前有驚喜。（圖／翻攝自i-dle IG）



沉浸式五感體驗展覽《i-dle MEDIA EXHIBITION : CITY of SENSE》在首爾大受好評，以音樂與舞台概念為靈感，透過影像、聲音與空間設計，打造一座融合感官體驗的沉浸式城市。觀眾將隨著展區動線，感受作品所傳遞的情緒層次與世界觀，從視覺、聽覺到氛圍感知，重新走進i-dle的創作宇宙，體驗專屬於粉絲的感官之旅。

▲i-dle展覽登台。（圖／網銀國際影視提供）



首先看到的「成長印記」展區，透過媒體藝術還原出道至今專輯的編年史以及珍貴幕後花絮，充滿與NEVERLAND之間的感動回憶，更重要的是，此展區互動性極高，透過觸控式螢幕，能和成員進行即時影像互動，粉絲可以看到成員隨在互動過程擺出各種超可愛的動作，讓粉絲覺得自己真的進入了只有i-dle存在的夢幻城市。

《i-dle MEDIA EXHIBITION : CITY of SENSE》將移師台北舉行，於2月27日至4月12日，在新光三越台北信義新天地A9館9樓華麗開展，分為2月13日中午12點與3月6日中午12點兩輪販售門票。