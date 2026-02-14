宋旻浩不可能補服兵役「以刑事責任為主」！　法界曝可能刑期

記者張筱涵／綜合報導

韓星宋旻浩因在服替代役期間涉嫌無故缺勤102天，日前已被以違反《兵役法》罪名不羈押起訴。隨著案件進入司法程序，法律界分析指出，此案已非單純行政疏失，最重恐面臨3年以下有期徒刑，引發外界關注。

▲宋旻浩。



法界：已遭起訴 性質恐屬刑事責任

針對宋旻浩案件，法律專家普遍認為，既然檢方選擇起訴，代表其行為已被認定具有刑事責任，而非僅止於行政違規。

律師金剛浩日前在廣播節目中指出：「既然已經進入起訴程序，就表示檢方認為其行為屬於違反《兵役法》的程度，而非單純管理或程序上的問題。」他也強調，案件未來量刑將依實際缺勤天數與具體情節判斷，但不排除判處徒刑的可能性。

根據《兵役法》第89條之2規定，無正當理由離開服役地點8日以上者，可處3年以下有期徒刑；若屬遲到、早退或擅離勤務地，則最高可處1年徒刑。法界指出，宋旻浩被指缺勤天數高達102天，已遠超法條所定門檻，因此量刑風險不可忽視。

「重新入伍」機率低 依法難以轉現役

對於部分輿論提出「應重新入伍」的聲音，法律界則持否定看法。金剛浩表示，宋旻浩目前已完成召集並解除服役，依現行法規，並無再轉為現役重新服役的法律依據，因此「再入伍」在制度上幾乎不可行。法界認為，此案若成立，處理方式將以刑事責任為主，而非補服兵役。

服役期間缺勤102天 管理人員亦遭起訴

宋旻浩自2023年3月起至2025年12月止，在首爾麻浦區設施管理公團及居民便民設施擔任社會服務要員。檢方指出，其在約430天實際出勤日中，涉嫌無故缺勤102天，約占四分之一。

此外，檢方也將負責管理其服役的A姓主管一併起訴。公訴內容指出，A某明知宋旻浩未出勤，仍批准其缺席，並涉嫌製作虛假出勤文件、任意處理年假與病假，疑有共謀情形。

宋旻浩原為履行兵役義務暫停演藝活動，如今卻因涉嫌違反兵役法遭起訴。法界普遍認為，本案關鍵在於缺勤情節是否構成「無正當理由離營」，以及是否具故意與共謀情節，最終結果仍有待法院審理判決。