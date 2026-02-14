吳建豪等三年終於發片　1件事不忍放話：想跟周杰倫拼一下

記者蔡琛儀／台北報導

吳建豪睽違三年推出全新專輯《Dance Until We Die》，新歌〈Ur The Reason〉MV再掀話題，由於這次他新歌〈恆星不忘〉、〈Dance Until We Die〉再到〈Ur The Reason〉都有復古車，他打趣笑說：「想說跟杰倫拼一下，他有很多開車的畫面。」

▲吳建豪推出新歌〈Ur The Reason〉。（圖／相信音樂提供）

其實復古車意象別具深意，白色的車、隨風飄揚的白色衣服，讓他像是乘著雲開往幸福的道路。因為這首歌充滿了愛，拍攝當天也發生了幸福的事，原本氣象預報一整週都是雨天，拍攝前一天台北也下著大雨，吳建豪一度詢問工作人員是否要拉到南部拍攝，結果到拍攝當天出了大太陽，拍攝一切順利，他開心地說：「很幸運，是被祝福的美好一天。」

〈Ur The Reason〉由曾與BIGBANG、BLACKPINK Jisoo合作的導演Han Sa-min執導，以黑白純色呈現最純粹的愛，吳建豪表示「當初英文歌詞寫的是跟愛有關，是一種全世界可以感受的愛，是一種大方的愛，無條件的愛，因此在中文版就往這方向寫。」

▲吳建豪又找來復古車拍攝。（圖／相信音樂提供）

此外，「F✦FOREVER恆星之城」巡演將於3月前進深圳與武漢連唱多場，門票全數完售，吳建豪持續在舞台上以音樂與舞蹈展現巨星魅力，與歌迷共享新專輯的能量。