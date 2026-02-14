新人女歌手倒數發片　遠赴日本拍MV...靠7人團隊就搞定

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手BELISH推出首張專輯先行曲〈星星降落那天StarFoundUs〉，以溫柔旋律描繪在迷惘孤獨中被微光指引的瞬間。擅長吉他自彈自唱的她，讓音樂成為日常延伸，歌曲由鋼琴揭序，副歌層層堆疊出明亮希望，營造如夜海航行般的畫面感。

▲ 新人歌手BELISH推出新歌〈星星降落那天 Star Found Us〉。（圖／BELISH提供）

〈星星降落那天〉MV遠赴日本東京拍攝，實景橫跨鎌倉、江之島與三浦海岸，由東京藝術大學大學院映像研究科團隊執導。陰雨天氣為影像添上柔軟質地，BELISH與導演共同創作劇本，以微電影形式補足歌詞留白。

此次為台日合作劇組，跨語言溝通成拍攝亮點，首次與日本演員對戲的她坦言很緊張，不過男主角英文流利，也會一些中文，兩人以中、日、英混合交流，因為彼此喜歡對方國家的音樂與文化而有許多話題，對方還主動教她日文台詞的發音與語氣變化，陪她練習並分享演技心得。極簡七人團隊完成質感影像，也成為她難忘回憶。

▲BELISH首次和日本演員對戲。（圖／BELISH提供）

BELISH長期於StreetVoice分享創作，累積穩定聽眾，已舉辦4場專場演出。〈星星降落那天〉象徵她從Demo創作者邁向完整專輯計畫的重要一步，首張全創作專輯預4月發行，實體專輯募資已於2月13日在flyingV上線。