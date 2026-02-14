ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

江蕙連3年霸氣捐待用餐助弱勢
網購族注意！包裹拆完「整箱丟」恐罰6千
孫協志婚禮前險出包！夏宇童還原實情
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳詩媛 王齊麟 賓賓哥 楊皓如 塔乃花鈴 黃正音 卡特 周杰倫

新人女歌手倒數發片　遠赴日本拍MV...靠7人團隊就搞定

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手BELISH推出首張專輯先行曲〈星星降落那天StarFoundUs〉，以溫柔旋律描繪在迷惘孤獨中被微光指引的瞬間。擅長吉他自彈自唱的她，讓音樂成為日常延伸，歌曲由鋼琴揭序，副歌層層堆疊出明亮希望，營造如夜海航行般的畫面感。

▲▼ 新人歌手BELISH〈星星降落那天 Star Found Us〉。（圖／BELISH提供）

▲ 新人歌手BELISH推出新歌〈星星降落那天 Star Found Us〉。（圖／BELISH提供）

〈星星降落那天〉MV遠赴日本東京拍攝，實景橫跨鎌倉、江之島與三浦海岸，由東京藝術大學大學院映像研究科團隊執導。陰雨天氣為影像添上柔軟質地，BELISH與導演共同創作劇本，以微電影形式補足歌詞留白。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次為台日合作劇組，跨語言溝通成拍攝亮點，首次與日本演員對戲的她坦言很緊張，不過男主角英文流利，也會一些中文，兩人以中、日、英混合交流，因為彼此喜歡對方國家的音樂與文化而有許多話題，對方還主動教她日文台詞的發音與語氣變化，陪她練習並分享演技心得。極簡七人團隊完成質感影像，也成為她難忘回憶。

▲▼ 新人歌手BELISH〈星星降落那天 Star Found Us〉。（圖／BELISH提供）

▲BELISH首次和日本演員對戲。（圖／BELISH提供）

BELISH長期於StreetVoice分享創作，累積穩定聽眾，已舉辦4場專場演出。〈星星降落那天〉象徵她從Demo創作者邁向完整專輯計畫的重要一步，首張全創作專輯預4月發行，實體專輯募資已於2月13日在flyingV上線。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

孫協志、夏宇童婚禮！陳喬恩緊牽老公送祝福　曾國城吐槽：希望是最後一次

孫協志、夏宇童婚禮！陳喬恩緊牽老公送祝福　曾國城吐槽：希望是最後一次

4小時前

孫協志、夏宇童今舉辦婚禮！3克拉鑽戒藏愛的設計　賓客名單曝光

孫協志、夏宇童今舉辦婚禮！3克拉鑽戒藏愛的設計　賓客名單曝光

5小時前

朴正民大方認了！穿著華莎送的衣服跑行程　韓網嗨翻：這對太好嗑

朴正民大方認了！穿著華莎送的衣服跑行程　韓網嗨翻：這對太好嗑

4小時前

孫德榮缺席孫協志二婚！拒包禮金「背後原因曝光」　苦勸他收斂脾氣

孫德榮缺席孫協志二婚！拒包禮金「背後原因曝光」　苦勸他收斂脾氣

2小時前

賓賓哥踢爆直播天王「割韭菜黑幕」！賣佛牌獲利百倍　手握證據憤怒開砲

賓賓哥踢爆直播天王「割韭菜黑幕」！賣佛牌獲利百倍　手握證據憤怒開砲

2/13 15:15

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到　身分曝光GG了

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到　身分曝光GG了

2/13 13:23

夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭！　緊擁甜喊：這輩子她先屬於我

夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭！　緊擁甜喊：這輩子她先屬於我

2小時前

楊皓如稱「沒朋友」拒上節目　親揭背後真相：應酬裝熟捨去即可

楊皓如稱「沒朋友」拒上節目　親揭背後真相：應酬裝熟捨去即可

17小時前

等了半年...周杰倫演唱會真的來了！　4月正式起跑「首站地點曝光」

等了半年...周杰倫演唱會真的來了！　4月正式起跑「首站地點曝光」

2/13 12:53

YTR卡特飛韓國「行李沒上飛機」　零下沒羽絨衣穿傻眼：真的崩潰

YTR卡特飛韓國「行李沒上飛機」　零下沒羽絨衣穿傻眼：真的崩潰

18小時前

袁惟仁告別式時間曝光！　陸元琪控「遭要求不能出席」疑怒槓前婆家

袁惟仁告別式時間曝光！　陸元琪控「遭要求不能出席」疑怒槓前婆家

9小時前

陳詩媛挺孕肚曬姊妹合照　「王齊麟11字留言」洩寶寶性別

陳詩媛挺孕肚曬姊妹合照　「王齊麟11字留言」洩寶寶性別

19小時前

熱門影音

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD

網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD
田秋堇還原「林宅血案」　自責沒救到雙胞胎患PTSD

田秋堇還原「林宅血案」　自責沒救到雙胞胎患PTSD
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下
粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?
《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包

《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包
粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD
連續三年尾牙抽到最小獎 Lulu靠唱歌募款XD

連續三年尾牙抽到最小獎 Lulu靠唱歌募款XD
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責

不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責
林依晨重溫喜劇直呼圓夢　尪虧「妳就是個諧星」

林依晨重溫喜劇直呼圓夢　尪虧「妳就是個諧星」
愛雅生了！夫妻倆當場痛哭 向天上母親喊：我也是媽媽了

愛雅生了！夫妻倆當場痛哭 向天上母親喊：我也是媽媽了
曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

GD原想耍帥合體…被隊友毀了XD　「模仿大聲經典表情包」笑翻

GD原想耍帥合體…被隊友毀了XD　「模仿大聲經典表情包」笑翻

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

看更多

愛雅生了！夫妻倆當場痛哭 向天上母親喊：我也是媽媽了

即時新聞

剛剛
剛剛
31分鐘前13

孫協志深吻夏宇童！　誓詞淚崩「互訂終生」：謝謝妳出現在我生命裡

34分鐘前0

吳建豪等三年終於發片　1件事不忍放話：想跟周杰倫拼一下

51分鐘前1

楊昇達「全裸甩大象」被岳母撞見！堅持不鎖房門　點出背後原因

1小時前0

i-dle臺北大巨蛋開唱前有驚喜！　2月搶先登台北「門票2輪販售」

1小時前10

宋旻浩不可能補服兵役「以刑事責任為主」！　法界曝可能刑期

1小時前20

康康大方送喜氣紅包「金額曝光」！　提點孫協志婚姻之道：不要被抓到

1小時前10

神準算「失足摔死、生前困火場」　脆狂刷《天機試煉場》：看完頭暈

2小時前10

新人女歌手倒數發片　遠赴日本拍MV...靠7人團隊就搞定

2小時前83

孫德榮缺席孫協志二婚！拒包禮金「背後原因曝光」　苦勸他收斂脾氣

2小時前10

夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭！　緊擁甜喊：這輩子她先屬於我

讀者迴響

熱門新聞

  1. 孫協志、夏宇童婚禮！陳喬恩緊牽老公手現身
    4小時前64
  2. 孫協志、夏宇童今舉辦婚禮
    5小時前1614
  3. 朴正民大方認了！穿著華莎送的衣服跑行程　韓網嗨翻：這對太好嗑
    4小時前
  4. 孫德榮缺席孫協志二婚原因曝！拒包禮金：上場夠他用很久
    2小時前163
  5. 賓賓哥踢爆直播天王「割韭菜黑幕」
    2/13 15:1526
  6. 20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到
    2/13 13:23122
  7. 夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭！
    2小時前2
  8. 楊皓如稱「沒朋友」拒上節目　親揭背後真相
    17小時前141
  9. 等了半年...周杰倫演唱會確定4月起跑「首站地點曝光」
    2/13 12:538
  10. YTR卡特飛韓國「行李沒上飛機」　零下沒羽絨衣穿
    18小時前81
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合