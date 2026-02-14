夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭！　緊擁甜喊：這輩子她先屬於我

記者張筱涵／綜合報導

夏于喬選在2月14日情人節這天，公開懷中寶寶的性別，驚喜宣布「是女兒」，並感性寫下長文告白，甜蜜又動人的內容讓不少粉絲直呼看哭了。

▲夏于喬知道是女兒後哭了。（圖／翻攝自FACEBOOK／夏于喬(喬喬)）



[廣告]請繼續往下閱讀...

情人節揭曉喜訊 「這輩子她先屬於我」

夏于喬在社群平台發文寫道：「誰說女兒是爸爸的前世情人？抱歉，這輩子她先屬於我。」語氣俏皮卻藏不住滿滿母愛。她坦言，其實一直告訴自己不要太期待，但當真正打開性別卡片的那一刻，還是忍不住落淚：「是女兒，那一秒，我突然明白，她真的來了。」

夏于喬形容那個瞬間彷彿所有情緒都湧上心頭，「原來愛真的會提前發生。還沒見面，心已經偏了一點。」最後更向肚中寶寶深情告白：「情人節快樂，我的小女孩，謝謝妳來。」

得知瞬間淚崩 緊抱卡片直呼「I’m so happy」

從夏于喬分享的影片中可見，她坐在餐廳裡，戴著黑色帽子、身穿紅色上衣，手裡拿著揭曉寶寶性別的卡片。當確認是女孩後，眼眶瞬間泛淚，忍不住用衛生紙拭淚，隨後將卡片緊緊抱在懷中，哽咽說出：「I’m so happy. 我有女兒了，謝謝妳。」那份純粹又真摯的喜悅，透過畫面清楚傳遞。