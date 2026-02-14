神準算「失足摔死、生前困火場」　脆狂刷《天機試煉場》：看完頭暈

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+砸金製作新年最狂韓綜《天機試煉場》，找來49位業界算命佼佼者，囊括巫師、命理師、塔羅占卜師等等，他們用不同途徑神準算出製作單位提出的關卡，11日開播以來，前4集引起觀眾熱議，更有脆網友直呼「氣場超強，邊看頭超暈」、「雞皮疙瘩狂冒4集」。

▲《天機試煉場》節目還找來參加過《魔鬼的計謀2》的姜智榮。（圖／翻攝自Disney+）



《天機試煉場》由《黑白大廚》製作團隊打造，邀來49位不同領域的專家，從巫師、面相師、足相師甚至是四柱八字命理師，還有塔羅占卜等，上演一場「神仙打架」，證明自己的神力與實力。還有5位明星以「命運使者」的身份選出最讓人信服的解讀方式。

▼▲《天機試煉場》上演神仙打架，每位命運術士的結論都超準。（圖／翻攝自Disney+）



節目從第一集就讓觀眾狂冒雞皮疙瘩，第一題先釋出一位女性的照片、生日以及死亡日期，要49位頂尖命運術士找出她的死因為何，接著攝影棚四處響起搖鈴聲，令全炫茂、神童等人看得目瞪口呆，這幕也有觀眾事後留言表示「響鈴時頭超暈」，甚至有人表示「想吐」。

第一位晉級的盧瑟妃資歷雖只有5年，但氣場超強大，率先點出關鍵死因「那裡又冷又黑」、「你確定我是在那天死掉的嗎」等，還銳利點出死亡日期有誤，更是讓全場都驚呼「她真的很強」，由於死者的遺體是後來被發現，因此死亡日期為推測結果。

▲《天機試煉場》梅花道令還算出死者生前的職業。（圖／翻攝自Disney+）



緊接著第二題，必須算出一位男性的死因，梅花道令講出該名男性生前與「火」有關聯，認為死者應是消防員，同時他還提到穿戴厚重衣服與帽子還有灰燼窒息等字詞，讓在場的人驚呼「這是怎麼回事」、「天啊」。

▲神童的加盟也引起不少迴響。（圖／翻攝自Disney+）



《天機試煉場》是一檔命理實境節目，參賽者將面對一連串「命運試煉關卡」，失敗即刻淘汰、成功者才能晉級，真正能解讀天機的人將在殘酷考驗中被驗證。試煉題目橫跨生死抉擇、感情走向、金主推測等貼近日常的命理議題，每一次判斷都可能翻轉結局，引爆觀眾高度討論，掀起一場緊張又刺激的命運對決。《天機試煉場》2月11日起每週三下午4點上架播出。

