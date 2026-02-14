孫協志婚禮前險出包！夏宇童冒冷汗還原實情　現場「愛犬也現身」別具意義

記者孟育民／台北報導

藝人孫協志與小11歲夏宇童愛情長跑多年，去年3月3日完成登記，今（14日）在台北寒舍艾美席開40桌補辦婚宴，花費上百萬元，由5566小刀擔任婚禮總招待，演藝圈許多好友都前來送上祝福。這場溫馨又夢幻的婚禮，在正式登場前其實曾出現一段讓人心跳加速的插曲。

▲孫協志、夏宇童今舉辦婚禮。（圖／經紀人提供）

梁赫群老婆、婚顧Stacey在宴客前一天細心檢查所有流程與現場配置時，意外發現少了一組桌次安排。這個突如其來的狀況，若沒有及時處理，恐怕將影響賓客座位動線與整體宴會節奏。所幸Stacey立刻告知兩人協調補位，在最短時間內完成修正，讓婚禮最終有驚無險、完美進行。童協事後回想仍心有餘悸，笑說：「那一刻真的差點冒冷汗！」

▲▼孫協志、夏宇童婚禮圍繞著愛犬NINI。（圖／經紀人提供）

此外這場婚禮，不只是一場儀式，更像是一座被愛包圍的童話世界。由於愛犬 NINI無法親自到場，宇童特別邀請團隊打造婚禮最重要的視覺核心，為迎賓空間注入滿滿溫度與故事感。迎賓區最吸睛的，正是一座高達近 180 公分的巨型 NINI 裝置，彷彿守護著婚禮入口，就像NINI真的全程參與了這場人生重要時刻。