2月20日星座運勢／雙子擴大銷售業績狂飆！ 射手魅力滿分被搭訕
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：開展市場研究
感情：友達昇華愛情
財運：建立良好信用
幸運色：黃色
貴人：金牛
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：提升專業知識
感情：娛樂增加戀愛
財運：擴大產品銷售
幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：牡羊
天秤座 ♎
工作：達成共同目標
感情：良好信用有助
財運：保持競爭優勢
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：魔羯
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：鼓舞工作士氣
感情：談情說愛日子
財運：調整投資組合
幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：雙子
金牛座 ♉
工作：實現共贏機制
感情：情商高善溝通
財運：建立財富計劃
幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：獅子
處女座 ♍
工作：維持長期合作
感情：保持務實心態
財運：進行財務分析
幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：成為領域專家
感情：對愛細心照顧
財運：掌握投資時機
幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：金牛
天蠍座 ♏
工作：制定長遠策略
感情：準備驚喜禮物
財運：善用社群平台
幸運色：金色
貴人：射手
小人：巨蟹
雙魚座 ♓
工作：建立工作流程
感情：溫馨浪漫氣氛
財運：降低商品成本
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：天蠍
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：保持健康身體
感情：情人互動良好
財運：善用稅務規劃
幸運色：绿色
貴人：天蠍
小人：處女
獅子座 ♌
工作：引領組織轉型
感情：人氣指數上升
財運：適應市場變化
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：天秤
射手座 ♐
工作：積極參與活動
感情：異性主動攀談
財運：善用金融科技
幸運色：玫瑰色
貴人：天秤
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
