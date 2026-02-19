2月19日星座運勢／巨蟹夫妻恩愛超甜蜜！金牛享受兩人快樂交往
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：引領產品改進
感情：細節關心體貼
財運：進行市場分析
幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：獅子
雙子座 ♊
工作：推動組織更新
感情：情緒愉快穩定
財運：分析市場行情
幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：魔羯
天秤座 ♎
工作：保障業務運作
感情：一心一意浪漫
財運：建立良好供應
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：牡羊
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：把握最好商機
感情：好姻緣來靠近
財運：掌握市場趨勢
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：巨蟹
金牛座 ♉
工作：冷靜應對壓力
感情：兩人快樂交往
財運：發展競爭產品
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：金牛
處女座 ♍
工作：培養應對能力
感情：感情多彩多姿
財運：精簡營銷策略
幸運色：金色
貴人：射手
小人：天秤
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：成功領導變革
感情：夫妻恩愛幸福
財運：適應全球經濟
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：處女
天蠍座 ♏
工作：掌握市場趨勢
感情：兩人一見如故
財運：建立財務預算
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：射手
雙魚座 ♓
工作：提供指導支持
感情：學會忍讓包容
財運：創造價值提案
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：雙魚
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：拓展市場開發
感情：分享生活喜悅
財運：深入了解客戶
幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：天蠍
獅子座 ♌
工作：建立導師關係
感情：與異性互動多
財運：增加電子商務
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：水瓶
射手座 ♐
工作：提高工作效率
感情：新戀情新機會
財運：善用資本工具
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
