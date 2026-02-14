江蕙又出手了！連3年霸氣捐待用餐助弱勢　親筆紅包袋曝光網感動狂讚

記者張筱涵／綜合報導

新北市「中田咖哩」13日於臉書發文，感謝「二姐」江蕙連續第三年捐贈待用餐費用，善舉再度曝光，溫暖不少網友。店家表示，江蕙多年來低調行善，讓這份善意得以持續幫助更多需要的人，也讓他們深受感動。

▲江蕙低調行善。（圖／記者黃克翔攝）



連續三年捐待用餐費 善意持續延續

中田咖哩在貼文中寫下：「感謝二姐江蕙，連續三年捐贈待用餐費，讓這份善意持續溫暖更多需要幫助的人。」並提到，也謝謝大家對店家的信任與支持，「這份鼓勵是我最大的動力，我會繼續堅持，把這份愛傳遞下去。」

店家同步曬出一只紅包袋照片，紅包上寫著「謝謝您的堅持，辛苦了！新年快樂^^」，並署名「江蕙」，字跡親切溫暖，再次展現她一貫低調卻真誠的作風。

▲江蕙連三年捐款。（圖／翻攝自FACEBOOK／中田 咖哩（夢想店））



溫馨故事曝光 打動江蕙捐出5位數

回顧這段善緣，中田咖哩2023年9月曾分享一則故事，一名聲障父親帶著2名女兒到店內領取待用餐，希望讓孩子能吃飽。老闆發現這名父親沒有為自己領餐，主動多給了一份餐點、水果與油飯，暖心舉動在網路上引發30萬人按讚、逾4千則留言。

這段故事也打動江蕙，她透過友人私下前往餐廳捐出5位數金額，作為待用餐費用。事隔5個月，店家又收到江蕙第二次捐款，當時同樣附上親筆簽名與簡單字句「謝謝您們！」照片曝光後吸引超過萬人按讚，網友直呼：「這紅包袋可以裱框了」、「二姐從歌聲到做人都讓人敬佩。」

如今邁入第三年，江蕙依舊默默支持待用餐計畫，讓善意持續發酵。店家也表示，未來會持續守護這份愛心，將溫暖傳遞給更多需要幫助的人。