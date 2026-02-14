朴正民大方認了！穿著華莎送的衣服跑行程　韓網嗨翻：這對太好嗑

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男演員朴正民日前在青龍電影獎上，以炙熱地眼神看著華莎，兩人帶來歌曲〈Good goodbye〉，曖昧氛圍拉滿，引起一陣暴動，迅速在網路上造成轟動，更有粉絲不斷敲碗「他們我可以」。近日，朴正民出席主演電影舞台問候現場時，更穿著女方送給他的外套現身，再度掀起熱議。

▲▼朴正民穿著華莎送的衣服跑行程。（圖／翻攝自電影公司NEW,外柔內剛）



朴正民最近位主演的電影《人工情報》勤跑宣傳，他最近履行承諾，13日前往韓國忠州的電影院與粉絲見面，特別表示「一直都想要來忠州做電影的舞台問候行程，透過這次很好的機會來到這裡，我很開心，以後如果有出演的電影，我會努力經常來忠州。」

當天活動上，朴正民戴上黑色鴨舌帽、風衣外套，打扮有型但不失愜意的休閒感，他特地與粉絲分享自己的穿搭，「今天，我穿著之前跟華莎拍MV時，她送我的衣服來了！」兩人的互動延伸到工作之外，馬上就掀起討論，粉絲也笑喊「這一對很好嗑」。

▲朴正民與華莎在青龍電影獎時互動超甜。（圖／翻攝自KBS YouTube）



值得一提的是，朴正民過去主要活躍在電影作品上，鮮少演出愛情劇，而他與華莎的互動，也讓粉絲興奮表示「想看他演愛情劇」、「他的愛情劇我會追」，成為2025年底討論度最夯的男星之一。