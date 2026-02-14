ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

YTR飛韓國「行李沒上飛機」
一圖看春節天氣！
王齊麟留言洩寶寶性別
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳詩媛 王齊麟 賓賓哥 楊皓如 塔乃花鈴 黃正音 卡特 周杰倫

蕭敬騰3天前才曝「夫妻反轉點滴」！　Summer情人節放閃車內照

記者張筱涵／綜合報導

歌手蕭敬騰與Summer於2023年甜蜜完婚，婚後互動依舊高糖不減。14日西洋情人節這天，Summer透過Instagram發文放閃，一句「這是我們的日常」搭配親密合照，讓粉絲直呼太甜。

情人節曬日常　甜喊「時時刻刻分分秒秒幸福99」

Summer在貼文中標註蕭敬騰帳號@jam_hsiao0330，寫下：「這是我們的日常，情人節快樂，時時刻刻分分秒秒幸福99。」字句簡單卻充滿愛意，直接放閃不藏。

她附上的雙人照是在車內拍攝，畫面中蕭敬騰戴著黑色帽子與墨鏡，穿著休閒長袖上衣，身體微微前傾，一手輕托Summer的下巴，眼神專注又溫柔。Summer則是向下看，神情放鬆自然，小狗安靜窩在她懷中，整個畫面瀰漫著親暱又溫馨的氛圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蕭敬騰 summer。（圖／翻攝自Instagram／summer_lin_627）

▲Summer分享和蕭敬騰生活點滴。（圖／翻攝自Instagram／summer_lin_627）

先前陪老婆針灸　反成自己被扎

其實在情人節前幾天，蕭敬騰才在2月11日分享一組針灸照片，幽默寫下：「老婆：我去針灸.. 我：我陪你去. 結果.....」照片中可見他躺在床上接受針灸療程，模樣逗趣。藝人胡小禎看到後留言「噗」，蕭敬騰也回覆「噗～」，夫妻間的互動加上好友調侃，展現輕鬆自然的生活感。

▲▼蕭敬騰 summer。（圖／翻攝自Instagram／jam_hsiao0330）

▲蕭敬騰曬出針灸照。（圖／翻攝自Instagram／jam_hsiao0330）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蕭敬騰Summer

推薦閱讀

賓賓哥踢爆直播天王「割韭菜黑幕」！賣佛牌獲利百倍　手握證據憤怒開砲

賓賓哥踢爆直播天王「割韭菜黑幕」！賣佛牌獲利百倍　手握證據憤怒開砲

22小時前

孫協志、夏宇童今舉辦婚禮！3克拉鑽戒藏愛的設計　賓客名單曝光

孫協志、夏宇童今舉辦婚禮！3克拉鑽戒藏愛的設計　賓客名單曝光

2小時前

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到　身分曝光GG了

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到　身分曝光GG了

2/13 13:23

楊皓如稱「沒朋友」拒上節目　親揭背後真相：應酬裝熟捨去即可

楊皓如稱「沒朋友」拒上節目　親揭背後真相：應酬裝熟捨去即可

14小時前

YTR卡特飛韓國「行李沒上飛機」　零下沒羽絨衣穿傻眼：真的崩潰

YTR卡特飛韓國「行李沒上飛機」　零下沒羽絨衣穿傻眼：真的崩潰

15小時前

袁惟仁告別式時間曝光！　陸元琪控「遭要求不能出席」疑怒槓前婆家

袁惟仁告別式時間曝光！　陸元琪控「遭要求不能出席」疑怒槓前婆家

6小時前

孫協志、夏宇童婚禮！陳喬恩緊牽老公送祝福　曾國城吐槽：希望是最後一次

孫協志、夏宇童婚禮！陳喬恩緊牽老公送祝福　曾國城吐槽：希望是最後一次

1小時前

陳詩媛挺孕肚曬姊妹合照　「王齊麟11字留言」洩寶寶性別

陳詩媛挺孕肚曬姊妹合照　「王齊麟11字留言」洩寶寶性別

16小時前

等了半年...周杰倫演唱會真的來了！　4月正式起跑「首站地點曝光」

等了半年...周杰倫演唱會真的來了！　4月正式起跑「首站地點曝光」

2/13 12:53

剛被判刑又惹議！黃正音免費送玩具「堆得像垃圾」　遭韓網炎上狂罵

剛被判刑又惹議！黃正音免費送玩具「堆得像垃圾」　遭韓網炎上狂罵

17小時前

王力宏巡演11個月狂賺30億票房！　「00後轉粉跟唱」人氣再登頂

王力宏巡演11個月狂賺30億票房！　「00後轉粉跟唱」人氣再登頂

5小時前

餐廳沒別人！金城武神隱多年「私密聚會」曝光　麥浚龍進門嚇傻：充滿電影感

餐廳沒別人！金城武神隱多年「私密聚會」曝光　麥浚龍進門嚇傻：充滿電影感

2/12 15:21

熱門影音

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD

網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD
田秋堇還原「林宅血案」　自責沒救到雙胞胎患PTSD

田秋堇還原「林宅血案」　自責沒救到雙胞胎患PTSD
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下
粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?
《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包

《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包
粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD
連續三年尾牙抽到最小獎 Lulu靠唱歌募款XD

連續三年尾牙抽到最小獎 Lulu靠唱歌募款XD
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責

不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責
林依晨重溫喜劇直呼圓夢　尪虧「妳就是個諧星」

林依晨重溫喜劇直呼圓夢　尪虧「妳就是個諧星」
愛雅生了！夫妻倆當場痛哭 向天上母親喊：我也是媽媽了

愛雅生了！夫妻倆當場痛哭 向天上母親喊：我也是媽媽了
曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

GD原想耍帥合體…被隊友毀了XD　「模仿大聲經典表情包」笑翻

GD原想耍帥合體…被隊友毀了XD　「模仿大聲經典表情包」笑翻

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

看更多

【我只是想騎車QQ】結果遇到兩隻貓在機車上談戀愛

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前0

230萬訂閱鋼琴家來台！3月開演「搶先列台灣必吃清單」

54分鐘前40

江蕙又出手了！連3年霸氣捐待用餐助弱勢　親筆紅包袋曝光網感動狂讚

1小時前1

孫協志、夏宇童婚禮！陳喬恩緊牽老公送祝福　曾國城吐槽：希望是最後一次

1小時前0

朴正民大方認了！穿著華莎送的衣服跑行程　韓網嗨翻：這對太好嗑

1小時前34

蕭敬騰3天前才曝「夫妻反轉點滴」！　Summer情人節放閃車內照

2小時前410

孫協志、夏宇童今舉辦婚禮！3克拉鑽戒藏愛的設計　賓客名單曝光

2小時前0

韓星心肌梗塞突昏倒！親還原「生死關現場」　金淑冒斷指風險幫大忙

4小時前0

IU、李聖經、芙莉蓮、終極戰士齊聚！Disney+「台日韓美多元劇種」訂閱爽看整年

5小時前23

王力宏台北騎單車通勤！　巡演壓軸三亞海陸空全包引爆全城

5小時前1

情人節2月14日運勢／巨蟹座為愛買單！　牡羊相處和諧美滿

讀者迴響

熱門新聞

  1. 賓賓哥踢爆直播天王「割韭菜黑幕」
    22小時前26
  2. 孫協志、夏宇童今舉辦婚禮
    2小時前610
  3. 20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到
    2/13 13:23122
  4. 楊皓如稱「沒朋友」拒上節目　親揭背後真相
    14小時前141
  5. YTR卡特飛韓國「行李沒上飛機」　零下沒羽絨衣穿
    15小時前81
  6. 袁惟仁告別式時間曝光！陸元琪控「遭要求不能出席」
    6小時前46
  7. 孫協志、夏宇童婚禮！陳喬恩緊牽老公手現身
    1小時前1
  8. 陳詩媛挺孕肚曬姊妹合照　「王齊麟11字」洩寶寶性別
    16小時前62
  9. 等了半年...周杰倫演唱會確定4月起跑「首站地點曝光」
    2/13 12:538
  10. 剛被判刑又惹議！黃正音免費送玩具「堆得像垃圾」　遭韓網炎上狂罵
    17小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合