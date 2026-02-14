蕭敬騰3天前才曝「夫妻反轉點滴」！　Summer情人節放閃車內照

記者張筱涵／綜合報導

歌手蕭敬騰與Summer於2023年甜蜜完婚，婚後互動依舊高糖不減。14日西洋情人節這天，Summer透過Instagram發文放閃，一句「這是我們的日常」搭配親密合照，讓粉絲直呼太甜。

情人節曬日常 甜喊「時時刻刻分分秒秒幸福99」

Summer在貼文中標註蕭敬騰帳號@jam_hsiao0330，寫下：「這是我們的日常，情人節快樂，時時刻刻分分秒秒幸福99。」字句簡單卻充滿愛意，直接放閃不藏。

她附上的雙人照是在車內拍攝，畫面中蕭敬騰戴著黑色帽子與墨鏡，穿著休閒長袖上衣，身體微微前傾，一手輕托Summer的下巴，眼神專注又溫柔。Summer則是向下看，神情放鬆自然，小狗安靜窩在她懷中，整個畫面瀰漫著親暱又溫馨的氛圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Summer分享和蕭敬騰生活點滴。（圖／翻攝自Instagram／summer_lin_627）



先前陪老婆針灸 反成自己被扎

其實在情人節前幾天，蕭敬騰才在2月11日分享一組針灸照片，幽默寫下：「老婆：我去針灸.. 我：我陪你去. 結果.....」照片中可見他躺在床上接受針灸療程，模樣逗趣。藝人胡小禎看到後留言「噗」，蕭敬騰也回覆「噗～」，夫妻間的互動加上好友調侃，展現輕鬆自然的生活感。

▲蕭敬騰曬出針灸照。（圖／翻攝自Instagram／jam_hsiao0330）