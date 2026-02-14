韓星心肌梗塞突昏倒！親還原「生死關現場」　金淑冒斷指風險幫大忙

記者張筱涵／綜合報導

金水龍去年11月在京畿道加平郡進行節目拍攝時，突然失去意識，緊急送醫後確診為急性心肌梗塞，接受血管擴張術等治療，一週後順利出院。近日他登上YouTube頻道《林河龍Show》，首度詳談當時情況。

▲金水龍曾因心肌梗塞昏倒。（圖／翻攝自YouTube／임하룡쇼）



拍攝途中突倒地 診斷急性心肌梗塞

[廣告]請繼續往下閱讀...

主持人林河龍回憶，得知消息時相當震驚，「這不是在鬼門關前走了一回嗎？」他表示當時聯繫不上金水龍，只聽聞對方人在加護病房，所幸後來順利通話，才稍微放下心。

胸口劇痛險釀悲劇 「若去車上休息恐出事」

金水龍透露，倒下前的記憶仍相當清晰，「睜開眼時已經在急診室。」他表示當天因胸口出現強烈壓迫、刺痛與緊縮感，於是提前到現場休息，躺在沙發上緩解不適：「如果當時說要去車上睡一下，可能就在車裡出事了，很多人就是這樣離開的。」

同事緊急施救 肋骨至今仍痛

事發當下，在場的金淑立即協助急救，甚至拉出他往內捲的舌頭防止阻塞呼吸。金水龍事後才知道這動作其實相當危險：「若昏迷者無意識咬下去，手指可能會被咬斷。」此外，金淑的經紀人與林亨俊在救護人員抵達前進行心肺復甦術，成功為他爭取黃金時間。

金水龍坦言當時已完全失去意識，「那時候我已經到另一個世界了。」由於心肺復甦術施力強勁，他肋骨多處受傷，至今咳嗽仍會感到刺痛，「肋骨不能打石膏，只能慢慢恢復。」

生死關頭仍添笑點

回憶現場插曲時，金水龍苦笑表示，林亨俊起初還以為他是在開玩笑，直到金淑喊出「現在不是在演戲，他演技沒那麼好」，才意識到事態嚴重。這段插曲也為沉重的經歷增添些許苦中作樂的氛圍。