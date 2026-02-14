王力宏台北騎單車通勤！　巡演壓軸三亞海陸空全包引爆全城

圖文／鏡週刊

剛從海南島三亞結束為期11個月的巡演，華語天王王力宏似乎並不想停下腳步，日前本刊直擊，王力宏在台北騎著單車前往工作室，一直到半夜都未回家，像是有新計畫在進行中。

▲1/29 19：34 王力宏一路穿街過巷，絲毫不受塞車影響，牽著腳踏車進入公司，直到深夜都沒見天王下班。（圖／鏡週刊）



日前晚上7點多，王力宏出了家門，他騎著腳踏車、穿著羽絨服、頭戴安全帽，揹著雙肩包，雖然是上下班的交通尖峰時間，但憑著腳踏車的便利，他一路穿街過巷，沒受塞車影響，很快抵達公司，然後牽著腳踏車進入公司，直到深夜都沒見他下班。

▲1/29 19：21 穿著羽絨服，頭戴安全帽的王力宏，從家裡騎腳踏車出發，前往公司工作。（圖／鏡週刊）

▲19：33 雖擁數十億身家，走樸實路線的王力宏，私下的代步工具就是一輛腳踏車。（圖／鏡週刊）

之後，王力宏前往三亞演出，一經開啟便引爆全城。本次宣傳打造陸海空全域覆蓋的頂級陣仗：空中有無人機編隊點亮夜空，海上有水上摩托車破浪應援，海底有潛水員水下打卡；陸地輕軌、電車、各大免稅店全線鋪滿宣傳畫面，鋪天蓋地、無所不在。凡進入三亞的航班，不僅享有機票專屬折扣，機艙內更全程循環王力宏的經典歌聲，以音樂迎接每一位歌迷到來，讓整座城市徹底沉浸在這場盛大的音樂狂歡之中。

演唱會連續演出三天，以頂級實力呈現，場場爆滿，來自世界各地的歌迷紛紛湧入三亞，幾乎有60％來自外地歌迷。強勢帶動三亞觀光旅遊、住宿、餐飲、免稅購物等全產業鏈消費，以現象級流量為三亞經濟注入強勁動能，真正實現「一場演唱會，帶火一座城」的漂亮成績。

▲王力宏在海南島三亞演出3天，吸引了來自世界各地的歌迷，強勢帶動三亞觀光財。（圖／西東音樂提供／鏡週刊）

王力宏才剛完成一輪被業界視為「年度最大型項目之一」的巡演工程，在慶功宴上感動又興奮地說：「這真是一個不可思議的奇妙旅程。」

