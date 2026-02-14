王力宏巡演11個月狂賺30億票房！　「00後轉粉跟唱」人氣再登頂

圖文／鏡週刊

王力宏「最好的地方」演唱會，從中國大陸首站南昌起跑後，展開了為期11個月的巡迴，而這一輪以萬人演唱會為指標的演出，總共演出57場，每場門票都是場場秒售罄，創造出30億票房的演唱會，是王力宏再次登頂的成果，為他的天王身分蓋章。

▲王力宏「最好的地方」演唱會，被業界視為年度最大型項目之一的巡演工程。（圖／西東音樂提供／鏡週刊）



看似簡單的畫面背後，其實折射出一個更關鍵的訊號：王力宏正在用一組極具說服力的商業數據，重新確立自己在華語娛樂產業中的位置。據瞭解，他在過去11個月內完成高密度的57場巡演，業內估算總票房超過新臺幣30億元，不僅是個人成績，更被視為華語現場娛樂市場的年度代表案例。

▲王力宏「最好的地方」演唱會在海南島三亞結束為期11個月的巡演，慶功宴上他直呼這是一段不可思議的旅程。（圖／西東音樂提供／鏡週刊）

除了線下票房，王力宏的線上娛樂動能也同步回升。根據統計，他今年在中國大陸的整體串流成績排名來到年度第5名，顯示其作品在主流平臺的持續滲透力，不再只是「資深天王的基本盤」，而是重新進入年輕受眾的播放結構，尤其王力宏的演唱會現場充滿了「00後」前仆後繼的年輕男女，跟著齊聲唱和〈愛錯〉。

▲歷經低潮後，王力宏展開巡演，爸媽、兄嫂等全家人都到場力挺。（圖／鏡週刊）

