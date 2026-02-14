ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
YTR飛韓國「行李沒上飛機」
一圖看春節天氣！
王齊麟留言洩寶寶性別
人氣高漲被盯上！　賈永婕遭詐騙裝熟坑民眾

圖文／鏡週刊

台北101董事長賈永婕自前年9月上任後話題不斷，從時尚、娛樂到國際藝文活動樣樣參與，自封「美少女」的她更屢屢成為鎂光燈焦點；然而人氣過旺也讓她成為詐騙集團的目標。近日一宗詐騙案件判決曝光，赫然揭露有詐騙集團成員假藉「認識賈永婕」之名，偽造與她的對話紀錄，誆稱可代購天王演唱會門票、代訂高檔餐廳等，成功騙走多名民眾血汗錢，賈永婕也在不知情的情況下，被迫成為詐騙話術中的「最強背書」。

公費追星有光環／獨家！人氣高漲被盯上　賈永婕遭詐騙裝熟坑民眾

▲賈永婕擔任台北101董座之後名氣更大，成為詐騙集團的目標。（圖／鏡週刊）

賈永婕上任101董座後，因工作之便，頻繁接觸國際藝文圈與娛樂產業，從韓星玄彬、柳演錫到BLACKPINK，都曾因公開行程與她產生交集，多次被外界戲稱「公費追星」。

▲賈永婕（右3）前年底在台北101展出大谷翔平的紀念球具。（圖／翻攝自賈永婕臉書／鏡週刊）

▲賈永婕（右3）前年底在台北101展出大谷翔平的紀念球具。（圖／翻攝自賈永婕臉書／鏡週刊）

名人光環　遭詐騙來蹭

賈永婕曾被網友質疑在活動中坐第一排、手機舉太高擋住他人視線等，雖引發爭議，但她多半第一時間出面道歉、解釋，形象並未受影響。近日她也因艾力克斯霍諾德爬101大樓吸引國際目光，形象大幅提升。

公費追星有光環／獨家！人氣高漲被盯上　賈永婕遭詐騙裝熟坑民眾

▲賈永婕（右）日前和成功徒手攀爬台北101的艾力克斯霍諾德（左）合影留念。 （圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書／鏡週刊）

而利用賈永婕之名的詐騙案件，手法並不高明，只因「名人光環」加持，才讓不少人卸下心防，乖乖掏錢。根據判決書內容，主嫌陳男活躍於多個LINE社群，包括「生活來點甜」「飯飯之交」等群組，平日刻意塑造人脈廣、門路多的形象，更在群組內公開放話，聲稱自己「認識藝人賈永婕」，可以透過她的關係拿到劉德華、周杰倫等巨星的演唱會門票，甚至連文華東方酒店、RAW餐廳主廚江振誠都「熟到不行」，訂位根本不是問題。

公費追星有光環／獨家！人氣高漲被盯上　賈永婕遭詐騙裝熟坑民眾

▲詐騙集團主嫌陳男利用賈永婕名義詐欺，遭判刑3年4個月。（圖／翻攝自司法院網站／鏡週刊）

▲詐騙集團主嫌陳男利用賈永婕名義詐欺，遭判刑3年4個月。（圖／翻攝自司法院網站／鏡週刊）

▲詐騙集團主嫌陳男利用賈永婕名義詐欺，遭判刑3年4個月。（圖／翻攝自司法院網站／鏡週刊）

秀假對話　裝熟賈永婕

為了取信群友，陳男還煞有其事地製作多張LINE對話截圖，對話對象暱稱直接標註「婕」，內容包括「要跟賈永婕吃火鍋確認是否有演唱會門票」「妳確定要哪些位置，我再回覆她」「請助理帶你們入場」等，宛如真有其事。

公費追星有光環／獨家！人氣高漲被盯上　賈永婕遭詐騙裝熟坑民眾

▲賈永婕熱愛運動，前年還到芝加哥參加馬拉松比賽。（圖／翻攝自賈永婕IG／鏡週刊）

其中一名受害者向法院證稱，自己是LINE社群「飯飯之交」的管理員，正是看到陳男在群組內高調宣稱能透過賈永婕拿到公關票、代訂高檔餐廳，才主動聯繫。沒想到錢匯出後，不僅門票、訂位全無下文，陳男甚至直接刪除LINE帳號人間蒸發，這才驚覺受騙。

而陳男在偵查階段坦承，自己根本不認識賈永婕，賈永婕所經營的婚紗公司亦明確表示，對該名被告毫無印象，換言之，整套「交情」與「管道」，全是詐騙集團自導自演。

公費追星有光環／公費追星引熱議！主播「當拍貼機」同框車銀優　天后遭質疑「趁機選男友」

KISS OF LIFE難忘台粉溫暖　6月13日唱大家想聽的歌

尼可拉斯凱吉化身30年代私家偵探　《暗影蜘蛛人》黑白與彩色雙版本並行

賈永婕

【當局者迷】大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

