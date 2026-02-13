《凶宅專賣店》登收視冠軍…將迎大結局！　李銘順背後藏滅門血案

記者黃庠棻／台北報導

結合靈異驚悚與溫馨情感的話題台劇《凶宅專賣店》，播出以來口碑爆棚，根據FlixPatrol串流排行榜統計，該劇自上檔以來，持續多日榮獲台灣、香港Disney+收視冠軍，成為2026年討論度最高的台劇黑馬之一。

▲《凶宅專賣店》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）

《凶宅專賣店》劇情聚焦專營凶宅買賣的「義勝房屋」，透過一間間曾發生意外的房子，揭開眾多不願離去的亡靈們，背後不為人知的故事，看似凶險，實則傷感。



隨著本週五（13日）迎來大結局，男女主角阿澤（范少勳飾）與小墨（陳姸霏飾）的曖昧情誼能否開花結果？而義勝房屋大家長「雄哥」（李銘順飾）難忍滅門之痛，信仰邪教舉辦儀式意圖為家人復仇，是否能獲得解脫？而「義勝房屋」的未來又將何去何從？引發劇迷高度期待。

▲《凶宅專賣店》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）



兩大主角淚崩！ 「李靜」故事線太虐心

劇中雖有眾多恐怖凶宅，但最讓演員動容的卻是人與人之間的情感。被問及哪一個故事最令人印象深刻，范少勳與陳姸霏不約而同點名第7、8集當中李靜的故事。

▲《凶宅專賣店》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）

范少勳感性表示「李靜的故事讓我非常感動，更能感覺到這一群人經過相處產生感情，慢慢去理解一個人，到後來再學會如何『離別』。」陳姸霏則坦言，因為私下與飾演李靜的江宜蓉是多年好友，拍攝送別戲時情緒完全潰堤「那一場在把李靜送離時，我真的哭到不行，也非常不捨。」



范少勳戲裡戲外都愛家，陳姸霏自認外冷內熱

范少勳在劇中飾演疼惜臥病妹妹的暖男哥哥「阿澤」，他坦言角色與自己最像的地方就是「責任感」。他透露「我自己也常常不自覺會想把照顧家人的責任扛到身上。」但他這次在詮釋與飾演妹妹的演員許紫柔互動上，多了一些層次「長時間的照顧多半都會有一些情緒，這讓哥哥和妹妹之間多了真實且豐富的情感流動，而不僅僅是單向的付出。」

▲《凶宅專賣店》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）

陳姸霏則分析角色「小墨」與自己的相似之處「應該是那層保護色吧！為了避免自己受到傷害，會刻意與人保持一種距離感。」這份細膩的自我剖析，也讓小墨這個角色在冷酷外表下，藏著令人心疼的靈魂。



春節必追！ 范少勳：全家一起壯膽更溫馨

面對即將到來的農曆春節，這部劇也成為另類的闔家觀賞首選。陳姸霏推薦「《凶宅專賣店》不只有恐怖嚇人，還包含很多人生的愛恨情仇與執念，是非常有趣的題材。」范少勳則大力推薦全家人過年一起追劇「驚悚的部分大家可以一起壯膽，溫馨的情節則能提醒我們珍惜與家人團聚的時光。」

▲《凶宅專賣店》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）



范少勳更暖心比喻，就像劇中「義勝房屋」的夥伴們一起唱歌、吃火鍋慶祝一樣，希望這部戲能陪伴觀眾度過人生難關，迎接溫暖的新年。《凶宅專賣店》由李銘順、范少勳、陳姸霏、施名帥、林予晞、江宜蓉、洪慧芳、許紫柔等人領銜主演。全十集已於Disney+獨家熱播中，本週五（2月13日）正式迎來精彩大結局。