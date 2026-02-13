ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
YTR飛韓國「行李沒上飛機」
一圖看春節天氣！
王齊麟留言洩寶寶性別
《凶宅專賣店》登收視冠軍…將迎大結局！　李銘順背後藏滅門血案

記者黃庠棻／台北報導

結合靈異驚悚與溫馨情感的話題台劇《凶宅專賣店》，播出以來口碑爆棚，根據FlixPatrol串流排行榜統計，該劇自上檔以來，持續多日榮獲台灣、香港Disney+收視冠軍，成為2026年討論度最高的台劇黑馬之一。

▲《凶宅專賣店》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）

《凶宅專賣店》劇情聚焦專營凶宅買賣的「義勝房屋」，透過一間間曾發生意外的房子，揭開眾多不願離去的亡靈們，背後不為人知的故事，看似凶險，實則傷感。

隨著本週五（13日）迎來大結局，男女主角阿澤（范少勳飾）與小墨（陳姸霏飾）的曖昧情誼能否開花結果？而義勝房屋大家長「雄哥」（李銘順飾）難忍滅門之痛，信仰邪教舉辦儀式意圖為家人復仇，是否能獲得解脫？而「義勝房屋」的未來又將何去何從？引發劇迷高度期待。

▲《凶宅專賣店》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）

兩大主角淚崩！ 「李靜」故事線太虐心

劇中雖有眾多恐怖凶宅，但最讓演員動容的卻是人與人之間的情感。被問及哪一個故事最令人印象深刻，范少勳與陳姸霏不約而同點名第7、8集當中李靜的故事。

▲《凶宅專賣店》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）

范少勳感性表示「李靜的故事讓我非常感動，更能感覺到這一群人經過相處產生感情，慢慢去理解一個人，到後來再學會如何『離別』。」陳姸霏則坦言，因為私下與飾演李靜的江宜蓉是多年好友，拍攝送別戲時情緒完全潰堤「那一場在把李靜送離時，我真的哭到不行，也非常不捨。」

范少勳戲裡戲外都愛家，陳姸霏自認外冷內熱

范少勳在劇中飾演疼惜臥病妹妹的暖男哥哥「阿澤」，他坦言角色與自己最像的地方就是「責任感」。他透露「我自己也常常不自覺會想把照顧家人的責任扛到身上。」但他這次在詮釋與飾演妹妹的演員許紫柔互動上，多了一些層次「長時間的照顧多半都會有一些情緒，這讓哥哥和妹妹之間多了真實且豐富的情感流動，而不僅僅是單向的付出。」

▲《凶宅專賣店》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）

陳姸霏則分析角色「小墨」與自己的相似之處「應該是那層保護色吧！為了避免自己受到傷害，會刻意與人保持一種距離感。」這份細膩的自我剖析，也讓小墨這個角色在冷酷外表下，藏著令人心疼的靈魂。

春節必追！ 范少勳：全家一起壯膽更溫馨

面對即將到來的農曆春節，這部劇也成為另類的闔家觀賞首選。陳姸霏推薦「《凶宅專賣店》不只有恐怖嚇人，還包含很多人生的愛恨情仇與執念，是非常有趣的題材。」范少勳則大力推薦全家人過年一起追劇「驚悚的部分大家可以一起壯膽，溫馨的情節則能提醒我們珍惜與家人團聚的時光。」

▲《凶宅專賣店》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）

范少勳更暖心比喻，就像劇中「義勝房屋」的夥伴們一起唱歌、吃火鍋慶祝一樣，希望這部戲能陪伴觀眾度過人生難關，迎接溫暖的新年。《凶宅專賣店》由李銘順、范少勳、陳姸霏、施名帥、林予晞、江宜蓉、洪慧芳、許紫柔等人領銜主演。全十集已於Disney+獨家熱播中，本週五（2月13日）正式迎來精彩大結局。

《凶宅專賣店》登收視冠軍…將迎大結局！　李銘順背後藏滅門血案

【毫無求生欲】請女友踩平紙箱　底下竟暗藏體重機

剛剛
剛剛
1小時前0

《凶宅專賣店》登收視冠軍…將迎大結局！　李銘順背後藏滅門血案

1小時前40

楊皓如稱「沒朋友」拒上節目　親揭背後真相：應酬裝熟捨去即可

2小時前0

八點檔女星被診斷出「假性懷孕」　哭到鼻水狂噴喊卡…無奈求助AI

2小時前20

YTR卡特飛韓國「行李沒上飛機」　零下沒羽絨衣穿傻眼：真的崩潰

2小時前0

傳奇登台！昆汀塔倫提諾《追殺比爾：完全血腥事件》　275分鐘完整版首度公開

3小時前0

全台首部AI動漫吸50萬觀看！超狂「蜆精廣告」網敲碗續集　導演震撼宣布拍電影

3小時前32

陳詩媛挺孕肚曬姊妹合照　「王齊麟11字留言」洩寶寶性別

3小時前0

超越《海角》18年神話！《陽光女子》春節拚影史冠軍　看國片免費送「5強紅包」

3小時前20

李銘順、許效舜組男團嗆「我們不是BTS」！　穿緊身白褲崩潰大喊：蛋蛋好卡

4小時前20

YTR荒姨當媽半年吐心聲　不捨兒送托保母：感覺自己會錯過好多

