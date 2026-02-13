ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
八點檔女星被診斷出「假性懷孕」　哭到鼻水狂噴喊卡…無奈求助AI

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》中何宜珊飾演的「春燕」前陣子出現害喜、胃口不好、月事沒來等徵狀，被陳婉婷飾演的婆婆「秀琴」判定為懷孕，全家人欣喜若狂，盼望著新成員到來。但劇情卻出現新轉折，春燕在檢查後才發現只是因長期壓力引發的「假性懷孕」，希望瞬間落空。

▲何宜珊劇中好不容易懷孕卻是空歡喜一場。（圖／台視提供）

▲何宜珊劇中好不容易懷孕卻是空歡喜一場。（圖／台視提供）

春燕看著自己親手為無緣寶寶畫的服裝設計圖難過落淚，老公則在一旁安慰。隨著劇情推進，也引發觀眾熱烈討論，不少人早早猜到懷孕恐怕只是誤會，直言「怎麼不先去醫院檢查？」；也有觀眾心疼春燕承受的壓力，留言表示「只希望春燕能夠幸福。」

▲何宜珊劇中好不容易懷孕卻是空歡喜一場。（圖／台視提供）

▲何宜珊劇中好不容易懷孕卻是空歡喜一場。（圖／台視提供）

何宜珊這場戲情緒激動，哭得一把鼻涕、一把眼淚，鼻水完全不受控，甚至還流進嘴裡。她笑說當下只覺得人中濕濕的，曾試著用手偷擦，結果怎麼擦都沒用，反而變成兩隻手都濕濕的「後來乾脆放棄，就讓它流吧！」

▲何宜珊劇中好不容易懷孕卻是空歡喜一場。（圖／台視提供）

▲何宜珊劇中好不容易懷孕卻是空歡喜一場。（圖／台視提供）

也因為鼻涕實在太多，哭戲時經常被導演喊卡，讓何宜珊不好意思自嘲「因為導播希望我先擦鼻涕，所以播出的畫面，其實已經有降低鼻涕的出場率了！」她更透露，曾為此向AI求助，卻得到「代表妳的表演很真誠，眼淚都是真的，才會有鼻水」的回應，讓她哭笑不得，只好坦然接受這個說法。

▲何宜珊劇中好不容易懷孕卻是空歡喜一場。（圖／台視提供）

▲何宜珊劇中好不容易懷孕卻是空歡喜一場。（圖／台視提供）

對此，何宜珊表示，透過觀察發現以前的年代，女性會把「沒懷孕」和「自己不夠好」劃上等號，但考量當時的社會觀念，其實就不難理解，所以生孩子才會是女性心中的壓力。她說「現在時代不同了，懷孕是兩個人的事，還沒懷上真的是緣分還未到，備孕真的辛苦了，希望每個備孕的人都能懷上健康的寶寶！」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。

