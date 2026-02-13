YTR卡特飛韓國「行李沒上飛機」　零下沒羽絨衣穿傻眼：真的崩潰

記者王靖淳／綜合報導

網紅卡特平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（13）日他就在IG上傳一支短片，透露自己飛韓國，一落地才驚覺行李沒上飛機，為此他傻眼表示：「最近要出國的朋友一定要注意，行李箱遺失真的很崩潰。」

▲卡特。（圖／翻攝自Instagram／kart_wang）

卡特在影片一開頭便崩潰直呼：「我們現在一下飛機就搞事了。」原來他的行李不翼而飛，第一時間他以為行李被拿走，更令他焦急的是，裡面裝著電腦。面對行李不見的突發狀況，卡特坦言人生第一次被拿錯，更誇張的是，現場苦主不只他一人，所有人都遺失行李，大家起初不知是何狀況，最後只能由地勤人員將這群他們帶走處理。

▲卡特去韓國發現行李沒上飛機。（圖／翻攝自Instagram／kart_wang）

卡特透露大家起初一頭霧水，「原本真的很害怕被拿錯。」然而，經航空人員說明後，才發現這其實是運輸中的問題。令卡特傻眼的是，「行李根本就沒有上飛機」，直接被遺留在出發地。為此他無奈表示：「手機確實有通知抵達，變成我們的行李可能要今天或明天才會到。」

▲卡特拍片還原行李消失的真相。（圖／翻攝自Instagram／kart_wang）



然而，卡特也點出一個殘酷現實，那就是「韓國現在晚上都會零下」，氣溫極度寒冷，但為了對抗低溫而準備的禦寒裝備，包含羽絨衣都在行李箱裡面。這讓他瞬間崩潰，直呼自己「突然想到沒外套穿」，在零下溫度的沒有保暖大衣實在太痛苦。影片曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。