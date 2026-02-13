ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陳詩媛挺孕肚曬姊妹合照　「王齊麟11字留言」洩寶寶性別

記者王靖淳／綜合報導

陳詩媛（十元）和羽球雙打奧運金牌選手王齊麟去年6月登記結婚，10月公開懷孕喜訊，夫妻倆已在同年12月補辦婚宴。平時會透過社群記錄生活的她，今（13）日曬出多張與姊姊陳詩雅的合照吐露即將當媽的心情，貼文及照片曝光後，老公王齊麟也現身留言寫下11字，鬆口腹中寶寶的性別。

▲▼陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲陳詩媛PO姊妹合照，釣出王齊麟留言。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

陳詩媛在文中幽默地形容，這幾張與陳詩雅珍貴的照片，是兩人在「成為媽媽跟阿姨之前的姊妹」合影，並笑稱雖然現在兩人下半身的體態大不相同，但她認為姊妹倆在肚子以上還是蠻像的。隨著孕期逐漸步入中後期，陳詩媛對於即將到來的寶寶，充滿了憧憬與想像，並在文末表示：「期待我們以後的育兒生活，感覺可以想像有個嚴格阿姨。」

▲▼陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲王齊麟鬆口寶寶性別。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

貼文及照片曝光後，除了吸引大批粉絲朝聖按讚之外，王齊麟在看到愛妻發布的合照後，立刻也在底下留下一句神回覆，語帶擔憂又搞笑地寫下：「我兒子以後會不會認錯媽～～」並附上一個哭笑不得的表情符號，意外揭露小倆口即將迎來寶貝兒子的出生。

