李銘順、許效舜組男團嗆「我們不是BTS」！　穿緊身白褲崩潰大喊：蛋蛋好卡

記者蕭采薇／台北報導

春季最強熱血喜劇來了！電影《NO GOOD！歐吉桑》破天荒集結「金鐘視帝」李銘順、「新加坡喜劇天王」李國煌，以及「金鐘最佳主持人」許效舜，三大巨星強強聯手，化身瘋狂追夢的失意大叔。電影今（13日）公開前導預告與海報，正式宣佈將於4月10日全台歡樂上映。海報上三人走在斑馬線上搞笑致敬「披頭四」，上方更狂妄寫著：「我們不是BTS，我們是OGS（歐吉桑）！」 正式宣告「OGS天團」重磅出道。

▲李銘順（左起）、許效舜、李國煌在熱血喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》搞笑演出。（圖／萬騰文化創意提供）

李銘順破尺度脫了！ 「卡襠」惹爆笑急澄清

預告中，三人為了挽救失敗的人生，決定闖入直播界當網紅。李銘順更破尺度脫掉上衣，大方展露「歐吉桑」的真實體態。爆笑的是，當三人換上一身帥氣白色勁裝，準備拍攝天團宣傳照時，帥不過三秒，李銘順當場皺眉猛喬褲子，因為褲襠實在太緊繃，讓他崩潰大喊：「蛋蛋好卡！」 讓網友瞬間笑噴。

▲李銘順（左起）、許效舜、李國煌在熱血喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》大玩直播。（圖／萬騰文化創意提供）

對此，李銘順受訪時笑著急澄清，這絕對不是「本色演出」，而是精準的喜劇設計：「要演得像即興，又不能太刻意，這就是演戲有趣的地方！」他也坦言，到了現在的年紀，要為了角色忽胖忽瘦實在不輕鬆，「新陳代謝變慢了，胖很快、瘦很慢，真的必須要有超強的意志力。」

李國煌首演台灣電影 許效舜自嘲「本壘板」拒開美肌

這次是李國煌首度進軍台灣的電影作品，他興奮表示：「這部電影包含喜怒哀樂，觀眾的情緒會跟著我們走，就像坐雲霄飛車一樣，我非常期待！」談到三人的默契，他直呼根本是神仙組合，「明明要收尾了，大家還會互相丟球加戲，一點壓力也沒有。」

▲李國煌、黃姵嘉在熱血喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》片中父女情感溫暖動人。（圖／萬騰文化創意提供）



片中三位大叔大玩網路直播，現實中也有直播經驗的許效舜坦言，第一次直播時其實很緊張，因為要立刻面對觀眾的真實反應。被問到會不會想開「美顏濾鏡」修飾臉型？許效舜霸氣笑回：「我從來不開美肌的！我長這樣開美肌有什麼幫助嗎？我的下巴就是本壘板，本壘板本來就是方的啊！」 幽默發言笑翻眾人。

三大叔拚圓夢 網紅之路大走鐘

《NO GOOD！歐吉桑》由張清峰執導，並加入黃姵嘉、張詩盈等金獎陣容聯合飆戲。劇情描述愛碎唸的退休攝影師（李銘順 飾）、沒地位的藥廠老闆（許效舜 飾）以及想找回初戀的萬年副導（李國煌 飾），三個對現狀不滿的歐吉桑決定成為百萬網紅。好不容易靠著一支慘不忍睹的洗腦舞爆紅，三人卻在直播上大吵，甚至在甕窯雞城大打出手進了警局。這群老男孩該如何化解危機，迎來人生的第二春？電影將於4月10日全台上映。