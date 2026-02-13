ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
龜梨和也要來台灣了！6月直衝高雄
一口枯井「測你過年前財運」
沈玉琳請假出院過年！最新病況曝光
傳奇登台！昆汀塔倫提諾《追殺比爾：完全血腥事件》　275分鐘完整版首度公開

記者蕭采薇／台北報導

影迷苦等20年的「有生之年」神作，終於以最完美的面貌重見天日！好萊塢鬼才導演昆汀塔倫提諾的暴力美學巔峰《追殺比爾》系列，首度以一刀未剪、長達275分鐘的完整合剪版《追殺比爾：完全血腥事件》登上台灣大銀幕。

▲昆汀塔倫提諾《追殺比爾：完全血腥事件》鄔瑪舒曼。（圖／車庫提供）

▲《追殺比爾：完全血腥事件》首度以一刀未剪、長達275分鐘的完整合剪版登上台灣大銀幕。（圖／車庫提供）

不僅將經典的「青葉屋大戰」從黑白解禁為全彩，更收錄了從未公開的隱藏版動畫，將於3月20日限定上映，讓影迷直呼：「終於等到了！」

青葉屋大戰「全彩解禁」！狂噴1700公升血漿

當年《追殺比爾》在戲院上映時，為了考量時長被切分為上下兩集。其中最經典、由鄔瑪舒曼（Uma Thurman）對決劉玉玲的「青葉屋大戰」，在美國審查機制下，後半段被迫轉為黑白畫面。

▲昆汀塔倫提諾《追殺比爾：完全血腥事件》鄔瑪舒曼。（圖／車庫提供）

▲《追殺比爾：完全血腥事件》鄔瑪舒曼對決劉玉玲的「青葉屋大戰」。（圖／車庫提供）

如今在昆汀親自監督的全新4K修復版中，這段尺度全開的絕美對決終於「全彩解禁」！完美還原片中灌注1700公升血漿的極致瘋狂與華麗，視覺爽度全面翻倍。修復過程更刻意保留了35mm膠卷特有的顆粒感，原汁原味呈現昆汀最愛的復古邵氏武俠風格。

隱藏版動畫首度曝光　一刀未剪長達275分鐘

2006年，昆汀曾帶著這部全長275分鐘的《追殺比爾：完全血腥事件》合剪版現身坎城影展，但遲遲未在全球全面發行。這次台灣大銀幕限定上映，不只補足了影迷多年的遺憾，片中更驚喜收錄了由頂尖日本動畫公司Production I.G製作、長達7分鐘的「石井御蓮起源故事」，以及當年因片長過長被刪減的未公開動畫片段，絕對是粉絲必看的終極版本。

▲昆汀塔倫提諾《追殺比爾：完全血腥事件》鄔瑪舒曼。（圖／車庫提供）

▲《追殺比爾：完全血腥事件》鄔瑪舒曼對決劉玉玲的「青葉屋大戰」。（圖／車庫提供）

鄔瑪舒曼「違法」搏命拍打戲　留永久傷害

片中鄔瑪舒曼穿著致敬李小龍的黃色連身衣，早已成為影史經典文化符碼。為了完美詮釋致命「新娘」，打鬥橋段她幾乎親自上陣。鄔瑪舒曼曾開玩笑坦言：「那些動作戲根本談不上安全，保險公司連半個動作都不會同意我做，那絕對違法！」

▲昆汀塔倫提諾《追殺比爾：完全血腥事件》鄔瑪舒曼。（圖／車庫提供）

▲《追殺比爾：完全血腥事件》。（圖／車庫提供）

她甚至在拍攝期間意外撞車，造成頸椎永久性的傷害。然而所有的血汗最終結出果實，不僅讓她入圍金球獎最佳女主角，更締造了爛番茄100%滿分新鮮度的難以逾越之牆。

▲昆汀塔倫提諾《追殺比爾：完全血腥事件》鄔瑪舒曼。（圖／車庫提供）

▲《追殺比爾：完全血腥事件》。（圖／車庫提供）

迎接神作回歸，片商特別推出限量原版海報套票，讓鐵粉一次珍藏A3電影原版工藝海報。《追殺比爾：完全血腥事件》將於3月20日全台大銀幕限定上映，因片長達275分鐘，中場將貼心安排15分鐘休息時間，邀請觀眾親自進戲院體驗這場極致血腥的復仇之旅。

 

7分鐘前0

八點檔女星被診斷出「假性懷孕」　哭到鼻水狂噴喊卡…無奈求助AI

20分鐘前20

YTR卡特飛韓國「行李沒上飛機」　零下沒羽絨衣穿傻眼：真的崩潰

55分鐘前0

傳奇登台！昆汀塔倫提諾《追殺比爾：完全血腥事件》　275分鐘完整版首度公開

1小時前0

全台首部AI動漫吸50萬觀看！超狂「蜆精廣告」網敲碗續集　導演震撼宣布拍電影

1小時前32

陳詩媛挺孕肚曬姊妹合照　「王齊麟11字留言」洩寶寶性別

1小時前0

超越《海角》18年神話！《陽光女子》春節拚影史冠軍　看國片免費送「5強紅包」

1小時前20

李銘順、許效舜組男團嗆「我們不是BTS」！　穿緊身白褲崩潰大喊：蛋蛋好卡

2小時前20

YTR荒姨當媽半年吐心聲　不捨兒送托保母：感覺自己會錯過好多

2小時前23

震撼彈！AKB48 Team TP突宣布改名了　新團名曝光

2小時前0

剛被判刑又惹議！黃正音免費送玩具「堆得像垃圾」　遭韓網炎上狂罵

