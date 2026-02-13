傳奇登台！昆汀塔倫提諾《追殺比爾：完全血腥事件》　275分鐘完整版首度公開

記者蕭采薇／台北報導

影迷苦等20年的「有生之年」神作，終於以最完美的面貌重見天日！好萊塢鬼才導演昆汀塔倫提諾的暴力美學巔峰《追殺比爾》系列，首度以一刀未剪、長達275分鐘的完整合剪版《追殺比爾：完全血腥事件》登上台灣大銀幕。

▲《追殺比爾：完全血腥事件》首度以一刀未剪、長達275分鐘的完整合剪版登上台灣大銀幕。

不僅將經典的「青葉屋大戰」從黑白解禁為全彩，更收錄了從未公開的隱藏版動畫，將於3月20日限定上映，讓影迷直呼：「終於等到了！」

青葉屋大戰「全彩解禁」！狂噴1700公升血漿

當年《追殺比爾》在戲院上映時，為了考量時長被切分為上下兩集。其中最經典、由鄔瑪舒曼（Uma Thurman）對決劉玉玲的「青葉屋大戰」，在美國審查機制下，後半段被迫轉為黑白畫面。

▲《追殺比爾：完全血腥事件》鄔瑪舒曼對決劉玉玲的「青葉屋大戰」。

如今在昆汀親自監督的全新4K修復版中，這段尺度全開的絕美對決終於「全彩解禁」！完美還原片中灌注1700公升血漿的極致瘋狂與華麗，視覺爽度全面翻倍。修復過程更刻意保留了35mm膠卷特有的顆粒感，原汁原味呈現昆汀最愛的復古邵氏武俠風格。

隱藏版動畫首度曝光 一刀未剪長達275分鐘

2006年，昆汀曾帶著這部全長275分鐘的《追殺比爾：完全血腥事件》合剪版現身坎城影展，但遲遲未在全球全面發行。這次台灣大銀幕限定上映，不只補足了影迷多年的遺憾，片中更驚喜收錄了由頂尖日本動畫公司Production I.G製作、長達7分鐘的「石井御蓮起源故事」，以及當年因片長過長被刪減的未公開動畫片段，絕對是粉絲必看的終極版本。

▲《追殺比爾：完全血腥事件》鄔瑪舒曼對決劉玉玲的「青葉屋大戰」。

鄔瑪舒曼「違法」搏命拍打戲 留永久傷害

片中鄔瑪舒曼穿著致敬李小龍的黃色連身衣，早已成為影史經典文化符碼。為了完美詮釋致命「新娘」，打鬥橋段她幾乎親自上陣。鄔瑪舒曼曾開玩笑坦言：「那些動作戲根本談不上安全，保險公司連半個動作都不會同意我做，那絕對違法！」

▲《追殺比爾：完全血腥事件》。

她甚至在拍攝期間意外撞車，造成頸椎永久性的傷害。然而所有的血汗最終結出果實，不僅讓她入圍金球獎最佳女主角，更締造了爛番茄100%滿分新鮮度的難以逾越之牆。

▲《追殺比爾：完全血腥事件》。

迎接神作回歸，片商特別推出限量原版海報套票，讓鐵粉一次珍藏A3電影原版工藝海報。《追殺比爾：完全血腥事件》將於3月20日全台大銀幕限定上映，因片長達275分鐘，中場將貼心安排15分鐘休息時間，邀請觀眾親自進戲院體驗這場極致血腥的復仇之旅。