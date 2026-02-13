全台首部AI動漫吸50萬觀看！超狂「蜆精廣告」網敲碗續集　導演震撼宣布拍電影

記者蕭采薇／台北報導

全台首支AI動漫正式誕生！新銳導演梁凱威，近日發表台灣首部AI動漫短片《日本動漫 OP 未知的精神力: 超覺醒》。該片上線短短兩週便狂吸超過50萬次觀看，在網路上掀起熱烈討論。更令人驚喜的是，這支畫風精緻、熱血破表的短片，竟是為「台糖蜆精」量身打造的廣告，顛覆傳統的超狂創意，正式宣告台灣影視圈邁入「AI元年」！

看破百部OP取經！克服AI「變臉」魔咒

梁凱威曾以短片《語靈》征戰柏林、米蘭等9大國際影展，並執導過孟耿如主演的電影《哈囉！有事嗎》。這次他挑戰將AI技術導入動畫製作，把過去動輒半年的動畫工期，大幅縮短至一個月內完成。

為了讓這支90秒的短片完美呈現正宗日系動漫感，團隊不僅設定了超過100位女主角草圖，反覆測試氣質與動作，更密集拆解分析了上百部日本動漫片頭（OP）。梁凱威透露，製作期間甚至跨海與日本業界人士討論，確保作品的節奏與語感能被日本觀眾理解與接受，同時也成功克服了AI生成影片最常見的「閃爍」與「角色臉部變形」兩大魔王。

致敬動漫神作 大讚：在算力面前自由！

影片中處處可見動漫迷熟悉的熱血語法，完美融合了《刀劍神域》的速度感、《最終兵器彼女》的戰爭張力，以及《科學超電磁砲》的帥氣設定。從小就是動漫迷的梁凱威感性表示，AI不僅沒有取代導演，反而是創作者的「第二大腦」，能徹底釋放想像力。他直言：「過去我們在預算面前低頭，現在我們在算力面前自由！」

網狂敲碗續集！馬年震撼宣布「籌拍AI電影」

隨著首部AI動漫大獲成功，許多網友狂敲碗求續集，甚至希望發展成系列影集。梁凱威也順勢拋出震撼彈，宣布將在馬年籌備拍攝「台灣首部AI生成電影」！

他打趣透露，原本可能高達5000萬的製作費，希望能靠著AI技術，用500萬的預算就搞定。未來電影中的演員都將由AI生成，從劇本輔助、場景生成到後期特效將全程導入AI。梁凱威表示，近期已接到雪片般的AI工作邀約，這部短片只是個起點，「這是一條可以持續發展的創作路線，請大家拭目以待！」