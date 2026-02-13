超越《海角》18年神話！《陽光女子》春節拚影史冠軍　看國片免費送「5強紅包」

記者蕭采薇／台北報導

去年國片寫下疫後超狂新紀錄，不僅一口氣產出5部破億大作，市佔率更飆破11.75%。其中，瘋狂催淚的《陽光女子合唱團》氣勢如虹，業界一致看好將在今年春節連假期間，一舉打破《海角七號》高懸18年、5.34億的台灣影史票房冠軍神話！

▲文化部長李遠出席《功夫》電影放映，用行動力挺國片。（圖／文化部提供）



部長化身超級推銷員 超強「過年看片指南」出爐

為了鼓勵觀眾過年走進戲院，文化部聯手《功夫》、《雙囍》、《陽光女子合唱團》、《大濛》及《冠軍之路》5部超強國片，推出「聯合賀歲紅包套組」。為了讓中南部的鄉親也能準時拿到，文化部同仁甚至親自「人肉運送」紅包下鄉，展現力挺國片的決心。

▲「國片聯合賀歲紅包套組」內含《功夫》、《雙喜》、《冠軍之路》、《陽光女子合唱團》、《大濛》五款近期強檔國片。（圖／文化部提供）

曾是電影人的文化部長李遠，這回自封「國片超級推銷員」，更幽默祭出超神準的「過年看片指南」。他笑說，過年想放鬆大笑，首選賀歲強檔《功夫》加上《雙囍》，兩部連著看剛好是「功囍功囍（恭喜恭喜）」；如果想趁著連假好好釋放情緒「為自己哭一場」，必看《陽光女子合唱團》；若想「為大時代流淚」，請看《大濛》。

而對於熱血的棒球迷，李遠強力推薦紀錄片《冠軍之路》，雖然大家都知道結局，但絕對會被大銀幕的每一幕重新感動，剛好也能為接下來的世界棒球經典賽提前暖身，感受台灣人逆轉勝的底氣。

▲文化部長李遠出席《雙囍》電影首映會，盼正在放映和即將上檔的國片延續近期票房熱度。（圖／文化部提供）

買票就送專屬紅包 文化幣看片還有超狂加碼



想把超有質感的賀歲紅包帶回家？14日起，只要在全台首輪戲院購買任一國片電影票，就能免費獲得包含5部國片專屬設計、印有馬年吉祥圖騰的「紅包套組」一份。此外，只要在Threads上傳紅包與電影票根照，並標註「#國片賀歲紅包」，還能參加台北市影片商業同業公會的獨家抽獎，把電影交換券帶走！

▲文化部長李遠（小野）出席《功夫》電影放映，用行動力挺國片。（圖／文化部提供）

動作喜劇《功夫》已於13日熱血上映，《雙囍》則將在大年初一（17日）幸福接棒。年輕觀眾也別忘了把「文化幣」拿出來用，搭配「看國片2點送1點」、「結伴看片加碼送」以及「青春早安場」等多重優惠，這個春節連假，就讓滿滿的優質國片陪你過好年！