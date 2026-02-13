ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
龜梨和也要來台灣了！6月直衝高雄
一口枯井「測你過年前財運」
沈玉琳請假出院過年！最新病況曝光
YTR荒姨當媽半年吐心聲　不捨兒送托保母：感覺自己會錯過好多

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber荒姨去年5月和山姆老思登記結婚，8月中迎來兒子的出生，平時會透過社群記錄生活的她，最近發文慶祝兒子滿6個月，同時也透露自己將愛子送托保母，「好奇大家送托前都是怎麼調適心情的？我的想法是，感覺自己會錯過好多珍貴的成長瞬間。」

▲▼荒姨。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

▲荒姨。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

荒姨坦言，現在才真正體會到「牽掛」兩個字的重量。她幽默回憶，過去總覺得自己是爛命一條，對生死看得很淡，但有了孩子後瞬間變得小心翼翼，無論是過馬路還是開車都會特別留意安全，深怕自己萬一發生意外「兒子怎麼辦。」

由於一家人搬到北部生活，在沒有後援的情況下，荒姨獨自帶娃兩個月後，驚覺自己真的無法兩邊都做好，因此最終決定將愛子送托保母。有趣的是，母子倆迎來分離時的反應，荒姨笑稱：「第一天送去他沒有哭，掉眼淚的是我！」因為她深怕自己會「錯過好多珍貴的成長瞬間。」

除了心態上的轉變，荒姨自曝以前是個生活略顯邋遢的人，現在卻為了保護兒子而有了潔癖，不僅衣服和寢具都要嚴格進行蒸氣殺菌，更是天天掃地拖地，只要做完家事一定會立刻洗手，「這些生活裡太多細碎的改變，全都是為了兒子啊。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

荒姨懷孕山姆老思網紅YouTuber結婚

田秋堇還原「林宅血案」　自責沒救到雙胞胎患PTSD

