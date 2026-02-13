刮刮卡逢刮必中！　《大學生》男星親揭撇步「不藏私全公開」

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
刮刮卡逢刮必中！　《大學生》麥基親揭撇步「不藏私全公開」

記者孟育民／台北報導

出身自《大學生了沒》的男星麥基，是各節目常駐通告咖，但厲害的是，他更是日本新直播帶貨天王，默默經營日貨邁向第十年，還被客人封「心齋橋之子」。麥基透露財運很旺，除了帶貨，他刮刮卡也可說是逢刮必中，他最近是刮五張中四張，麥基透露撇步，「在《新聞挖挖哇》節目上遇到命理老師分享一個新撇步！真的有效！買刮刮卡就先到土地公廟壓著，不一定要放在財神廟，結果我一試就靈。」

▲▼麥基可以說是刮刮卡的「卡神」，很多秘招，幾乎逢刮必中。（圖／麥基提供）

▲麥基可以說是刮刮卡的「卡神」，很多秘招，幾乎逢刮必中。（圖／麥基提供）

麥基寧可信其有，解釋道：「一定要去知會家裡最近的土地公廟！因為我們能不能發財，是家裡最近的土地公在管的，會直接幫你稟報上去，如果你跨縣市去拜財神的話，他們的送件速度會比較慢。」

麥基還有一招，「方法簡單，或是要選刮刮卡時，用食指在掌心寫一個『中』字；寫好把手握著去挑著，不得不信竟然真的都會刮中。」最後，他又說，網路上說的但也很有效，「聽花木蘭的神曲，要中文版的喔，不可以聽英文版的！」

▲▼麥基可以說是刮刮卡的「卡神」，很多秘招，幾乎逢刮必中。（圖／麥基提供）

▲麥基。（圖／麥基提供）

麥基也分享「眾神加持」過年招財秘方，「我把白沙屯、大甲媽、朝天宮的神轎、慈祐宮的虎爺、武德宮發財錢幣通通買放在一起！能量很強大。」他笑說，雖然沒有大富大貴，「但是生活好像也沒有遇到太多困難的事情，我都會去拜田都元帥，也去神桌下跟虎爺求財，也去田都元帥開五大天庫財庫求發財錢母。」

【當局者迷】大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

