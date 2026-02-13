55歲蘇慧倫睽違6年登《紅白》美成這樣！　後台驚見「最孝順爸爸」

記者蔡琛儀／台北報導

蘇慧倫、白安、蕭景鴻（阿弟）受邀登上台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》，除夕夜陪觀眾圍爐迎新。三人各自準備限定舞台與合作驚喜，齊喊「馬上平安、馬上順利、馬上成功」，節目將於2月16日除夕播出。

▲蘇慧倫、Energy阿弟、白安唱《紅白》。（圖／相信音樂提供）

凍齡玉女蘇慧倫睽違6年重返紅白，率16位舞者霸氣登場，手型舞搭配重新編曲〈929〉氣勢磅礴；接著5米高巨型黃色月亮升起，她以搖滾版〈黃色月亮〉掀高潮。在後台她還和阿弟聊起育兒經，直呼孩子們放寒假在家真的忙翻天，阿弟則笑說：「我們家三個！還要陪女兒去拍戲，當她的助理。」讓蘇慧倫忍不住大讚他是「孝順的爸爸」。

▲蘇慧倫睽違6年重《紅白》。（圖／相信音樂提供）

白安則是攜手蔡旻佑合作，化身DJ演唱〈我把你留在去年〉揭序幕，再以小提琴重新詮釋蔡依林的歌曲〈騎士精神〉，更首度挑戰饒舌，直言蔡旻佑就是她的饒舌老師，兩人巧妙在演出間奏中加入馬蹄聲，象徵策馬奔騰迎向新年。

Energy成員阿弟此次獨當一面登上《紅白》，由音樂人蔣三省以鋼琴伴奏，演唱職人戲劇《寶島西米樂》的片尾曲〈太陽〉、片頭曲〈太陽〉及片尾曲〈一句話一封信〉，展現阿弟成熟穩重的演唱層次。

▲白安合體蔡旻佑。（圖／相信音樂提供）

迎向2026年，蘇慧倫將推出全新戲劇作品《欠妳的那場婚禮》；白安則是2月14日登高雄冬日遊樂園壓軸演出，3月7日完成巡演最終場；阿弟與Energy也將在2月16日推出馬年除夕特別企劃，陪伴觀眾熱鬧迎春。

▲阿弟和蔣三省合作。（圖／相信音樂提供）