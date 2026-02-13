剛被判刑又惹議！黃正音免費送玩具「堆得像垃圾」　遭韓網炎上狂罵

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星黃正音因涉嫌挪用自家公司資金韓幣43億元（約新台幣1.05億元）遭起訴，日前一審宣判，她被判有期徒刑2年、緩刑4年，後來分別於2025年5、6月分成兩個月還清。而她近期處於休息狀態，12日發文打算免費分享2個孩子的二手玩具，怎料，又被網友痛批，引起軒然大波。

▲黃正音近來發文被網友公審。（圖／翻攝自黃正音IG）



黃正音育有兩兒，12日發文打算免費分享2個孩子的二手玩具，她寫下「玩具免費分享，孩子有保持整潔用過的玩具，需要的人可以自己拿走」，文章裡，她附上時間、地點，讓民眾可以自己前往索取。

然而，尷尬的是，黃正音釋出的玩具被堆得像垃圾堆，沒有好好整理，任意放置在空地處，馬上引來民怨，韓網評論批評「要分享至少做好分類吧」、「直接付錢叫收廢棄物的來處理吧」，認為她的做法不妥。

▲黃正音免費送玩具堆得像垃圾，遭韓網炎上。（圖／翻攝自黃正音IG）



另一方面，黃正音近來與前經紀公司有金錢糾紛，前公司近日對她的住宅申請假扣押，對此，黃正音前所屬公司Y.One娛樂於13日簡短表示：「對於目前進行中的法律程序，我們尊重法院的決定。」公司方面接著說：「由於具體事項可能會影響司法程序，在現階段難以確認或提及，敬請諒解。」並補充：「今後也將依照相關程序誠實應對。」