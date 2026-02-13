Lucy砸百萬跨足時尚與美妝市場！過年前夕拋喜訊　澄清和黑男婚變謠言

記者孟育民／台北報導

網紅黑男去年3月與交往5年多的混血女友Lucy（盧蓁）結婚後，感情相當穩定。近期Lucy更低調投入創業，砸下百萬打造瑜伽服飾與美妝品牌，正式跨足時尚與美妝市場。她向《ETtoday星光雲》透露，自己的瑜伽服品牌取名為「chitiva」，融合時尚與機能設計，形容是「運動輕時尚」。

▲Lucy花費許多心力打造自己品牌。（圖／本人提供）

Lucy也分享，品牌名稱在梵文中代表「心」的意思，她期盼透過服飾傳達自我價值的概念，而除了服飾品牌外，她的美妝品牌也正在成型階段。Lucy坦言，為了產品品質，她花了一整年時間反覆試用、修改、再調整，光是在自己臉上就測試了數十個版本，才終於選定最滿意的成分、色澤、光澤度與持妝效果。她也向粉絲喊話：「請大家期待。」

不只跨足時尚與美妝創業，Lucy在即將到來的農曆新年，也推出全新單曲〈叔叔阿姨新年好〉。她笑說，靈感其實來得很突然，於是她一個晚上就把歌詞寫完，歌曲內容圍繞過年期間長輩們最愛問的各種「靈魂拷問」，像是工作、感情、婚姻、生小孩等問題，讓人聽了忍不住會心一笑。

▲Lucy推出全新單曲〈叔叔阿姨新年好〉。（圖／本人提供）

由於時間緊迫，加上是第一次主動發起這樣的合作計畫，她坦言壓力非常大，一個月裡瘦到剩38公斤，所幸在音樂製作上獲得N1老師緊急支援，「原本進度只有10%，老師一出手直接衝到90%，果然專業還是有差。」她也特別感謝藍星蕾、梵君、強尼、木星人、水星人、苡昕等好友義氣相挺，以及好約翰音樂工作室、裕祥老師、Alvin攝影團隊與編舞老師小狼的支援。

▲Lucy在寒風中拍MV，也感謝好友義氣相挺（圖／本人提供）

黑男也全力支持老婆的決定，成為背後最強大的後盾。談及婚後生活，Lucy坦言目前到現在生活上都還在磨合，再次澄清先前傳出婚變謠言，「我們的個性還有講話思考邏輯是天南地北的不同，我們倆的事業心都很重，所以也有默契的不會干涉對方的工作，漸漸的社群上可能就會讓大家有一種分開過的感覺，有一部分的我們也還在學習怎麼相處。這些都是必經過程，大家不必有太多猜。」

▲Lucy和黑男感情穩定。（圖／本人提供）