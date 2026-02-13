Lulu、陳漢典主持鴻海尾牙嚇壞　見證千萬紅包抽10包：沒有極限

記者王靖淳／綜合報導

女星Lulu（黃路梓茵）和陳漢典昨（12）日受邀主持鴻海科技集團年度盛事「2026全鴻海運動嘉年華」，為此她事後也在社群平台上激動發文，直呼在台上看到抽獎數字時，「我真的已經傻眼了」，更忍不住驚嘆「沒有人這樣抽獎啦！」

▲Lulu、陳漢典主持鴻海尾牙。（圖／翻攝自Facebook／Lulu黃路梓茵）

Lulu透露，鴻海在尾牙準備超大包的現金紅包要犒賞同仁，而且還是一包一千萬臺幣的紅包。更讓Lulu感到驚訝的是，紅包不只有一個幸運兒能帶走，公司竟然大方地抽十包。目睹這瘋狂的一幕，Lulu忍不住問道：「有這種可能嗎！抽到一包一千萬的感覺到底什麼！？」她更激動地向主辦方喊話，直呼「鴻海你們⋯真的⋯沒有極限欸！！！！！！！！」

▲Lulu主持鴻海尾牙曝心聲。（圖／翻攝自Facebook／Lulu黃路梓茵）



即便活動已經圓滿落幕，Lulu也在文中幽默地形容自己和陳漢典當下的狀態，笑稱「我們嚇到現在魂魄可能還在大巨蛋」，最後，她不忘在文末感性寫下「感謝邀請讓我們共同見證歷史的一刻。」貼文曝光後，立刻在網路上掀起熱烈討論，許多網友紛紛朝聖按讚，同時也留言表示「讚喔」、「超狂。」